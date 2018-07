Oliver i Vesna Dragojević upoznali su se davne 1973. godine u Dubrovniku.

Ove subote napustila nas je glazbena legenda Oliver Dragojević.

Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni koja će ga zauvijek pamtiti kao velikana koji je svojim pjesmama obilježio živote mnogih.

Glazbena legenda iza sebe je ostavila neutješnu suprugu Vesnu s kojom je u sretnom braku bio čak 44 godine te tri sina - Dina, Damira i Davora.

"Teško je. Probali smo sve. Profesor Vrdoljak koji je vodio Oliverovo liječenje je najbolji u Europi, ali bolest je bila jača. Zahvaljujemo svima u bolnici. Ti ljudi rade težak posao. Bio je samo sve lošije i na kraju je samo zaspao. Nije bio u bolovima niti u agoniji niti se mučio. Sprovod će biti u Vela Luci jer to je bila njegova želja oduvijek, a bit će i ispraćaj i u Splitu", otkrio je u telefonskom razgovoru za 24 sata Oliverov sin Dino.

Supruga Vesna nije imala snage za razgovor, no odavno je poznato kako se u crnokosu Dubrovčanku Oliver zaljubio na prvi pogled. Nju je prvi put primijetio na Stradunu tijekom svirke davne 1973. godine, oženio samo godinu kasnije, a ostalo je povijest.

"Nisam se radovala Oliverovoj prvoj pobjedi na Splitskom festivalu, dugo sam se protivila da se bavi pjevanjem. Plašila sam se da će se promijeniti. Zavoljela sam ga zato što je bio duhovit, srdačan i jednostavan. Da nije ostao takav naš brak sigurno ne bi opstao" priznala je jednom prigodom Vesna Dragojević Slobodnoj Dalmaciji, tipična dalmatinska mater, supruga i baka, koja drži sva četiri kantuna u kući.

"Sretan sam što imam tako dobru ženu, koja me poslije svakog puta dočeka s onim što najviše volim, pjatom tople domaće juhe. Nitko ne kuva bolje od moje Vesne. Razveselim i ja nju parfemom kojega je naručila da joj kupim ili nekom drugom sitnicom. Ja san van čovik od starinskih običaja, koji uživa u malim stvarima, toplini doma, domaćoj juhi, djeci, unucima...", otkrio je Oliver zbog kojeg je Vesna napustila Dubrovnik i posao kako bi se posvetila njihovoj obitelji.

"Nikad se nisam trudio biti savršen muž, super otac ili dida. Uvijek nastojim biti iskren u svemu što radim. Kad mi nešto ne paše, to se na meni odmah vidi. Ne znam glumiti, u tome sam jako loš. To je moj način života, u njemu je važna iskrena emocija. Ako mi negdje nije dobro, neću to zatajiti, a ako mi je stvarno lipo, onda ću posljednji počistiti šankove i stolove", objasnio je legendarni pjevač svoj svjetonazor zbog kojega su ga mase obožavale.

"Nemam vam ja troje nego četvoro dice", znala je u šali reći Oliverova supruga još u samim počecima njihova braka opisujući kako izgleda svakodnevica u domu Dragojevićevih. "Kad Oliver otvori oči, a obično to čini dugo poslije mene, odmah vikne: 'Ženo, daj mi, šta ću obuć'. Onda pita šta će pojist, pa me pošalje platit račune i zamoli da mu pošaljen poštu", opisala je jednom prilikom Vesna, a Oliver joj je oduvijek davao za pravo znajući kakva je priroda njegova posla.

"Moja žena bi rekla da je za dug brak u kući važno imat dvi banje (op.a. kupaonice). Vesna i ja se nemamo vrimena svađat jer sam rijetko doma zbog posla i nastupa. I kad se svađamo, svađamo se tišinom... Važno je međusobno razumijevanje, tolerancija. Kako postaješ zreliji, uviđaš neke svoje ranije greške, pa ih više ne ponavljaš", izjavio je prije koju godinu najpopularniji hrvatski pjevač ne krijući kako se oduvijek divio Vesninu strpljenju i brizi.

Bila je to velika ljubav koja može poslužiti kao primjer drugima, a na nju će sada ostati vječna uspomena.