Mila Kunis danas je u braku s Ashtonom Kutcherom, a prethodno je ljubila Macaulaya Culkina.

Slavna glumica slavi 35. rođendan.

Glumicu Milu Kunis više ne možemo zamisliti bez njezinog supruga Ashtona Kutchera.

Iako su se upoznali još kao klinci na setu popularne serije "Lude 70-te" koja ih je proslavila, Mila i Ashton zaljubili su se tek 2012. godine nakon njegovog razvoda od glumice Demi Moore.

Par danas ima dvoje djece, intimu krije kao zmija noge, no izgledaju sretno kao i prvog dana. A pri dolasku u Hollywood, lijepa Mila ljubovala je s nekadašnjom teen zvijezdom Macaulayom Culkinom s kojim je provela ukupno 9 godina.

Podsjetimo, Mila je zvijezdu filmova "Sam u kući" upoznala 2002. godine, a i tada je imala jednaku praksu kao i s Ashtonom - nikada nije pričala o detaljima ljubavnog odnosa. "To je teško, no svoj ću privatni život štititi koliko mogu pa makar umrla pokušavajući", rekla je tada u jednom intervjuu.

U siječnju 2011. godine njezin glasnogovornik potvrdio je prekid kratkom izjavom "kako je to bilo neizbježno, no da par ostaje u prijateljskim odnosima".

Ipak, glumica je kasnije progovorila o razlozima prekida s posrnulom zvijezdom koja je i za vrijeme njihove veze već imala probleme s ovisnošću zbog čega više nije bio poželjan u Hollywoodu, unatoč tome što su mu svi predviđali blistavu filmsku budućnost.

"Ja sam zeznula. Bila sam grozna u svojim 20-ima i to ću priznati, iako mi je dugo trebalo. Grozno je to što sam i kako sam učinila. Rekla sam si sada kada si single moraš pronaći sebe i početi biti ljudsko biće", izjavila je Mila, no u detalje što je točno učinila teen zvijezdi nije ulazila.

"Mi smo odrasli zajedno, jer smo se rano upoznali, no to je u početku bila veza na daljinu. Ja sam živjela u Los Angelesu, a on u New Yorku. On je bio moja stijena i to je sve što trebate znati", također je jednom prilikom izjavila glumica.

Ubrzo je Mila shvatila kako ona i Ashton nisu samo prijatelji, a dugo se šuškalo kako je glumac varao tadašnju suprugu Demi s kolegicom, no on sam je to više puta negirao.

Culkin je pak od 2017. godine u vezi s kolegicom Brendom Song.