Lionel Messi oženio je ženu koju poznaje od svoje pete godine života, prekrasnu Antonellu Roccuzzo. Danas imaju troje djece i predivan su par.

Lionel Messi najbolji je i najslavniji nogometaš svijeta, a najveća podrška u životu njegova mu je vjerna supruga Antonella.

Messijeva ljubav iz djetinjstva, žena koju je upoznao kada je imao tek pet godina, Antonella, predivna je manekenka koja i nakon troje djece izgleda fantastično.

Sretni par upoznao se preko Antonellinog rođaka Lucasa koji je bio Messijev najbolji prijatelj u djetinjstvu. Kako su se dječaci zajedno igrali, ponekad bi im se pridružila i slatka Antonella.

Kako je par jako privatan i cijeni svoju intimu, samo njihovi najbliži prijatelji i obitelj znaju koliko su dugo zapravo u vezi. Javnost je po prvi puta dobila potvrdu o njihovoj vezi 2008. godine.

Messi je u jednom intervju priznao kako mu je Antonella bila prva ljubav i da mu se počela sviđati već kada je imao 9 godina. Navodno se trudio već tada joj izraziti svoje osjećaje no nije znao kako to učiniti.

Par se vjenčao u lipnju 2017. u Argentini, a imaju i troje djece. Prvi sin rodio im se 2012., a 2015. drugi sin. U veljači 2018. dočekali su svoje treće dijete, ponovno sinčića.

Messi je jedno od najslavnijih imena svijeta nogometa, pa je iznenađujuće što je njegova supruga ta koja je na društvenim mrežama znatno popularnija. Naime, lijepa Antonella može se pohavliti s preko 7 milijuna pratitelja, a njezine objave dobivaju tisuće lajkova u samo par minuta.

Prije no što je postala model, Antonella je studirala stomatologiju no nikada ju nije diplomirala. Zatim se okrenula socijalnom radu, no na kraju je završila pred objektivima fotoaparata i na modnim pistama.

Procjenjuje se da je Antonella do sada u samostalnoj karijeri zaradila oko 20 milijuna dolara, a bogatstvo njezina supruga procjenjuje se na oko 340 milijuna dolara.