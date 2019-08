Kylie Jenner ima tek 22 godine, a već je milijarderka te majka kćerkice Stormi koju je dobila s Travisom Scottom.

Najmlađa milijarderka na svijetu uživa u susjednoj Italiji na glamuroznoj proslavi svog tek 22. rođendana.

Riječ je o beauty mogulici Kylie Jenner koja je u Italiju stigla s djelom slavne reality obitelji, najbližim prijateljima te dečkom, reperom Travisom Scottom i njihovom kćerkicom Stormi s kojima se zabavlja na 250 milijuna dolara vrijednoj jahti.

Iako mnogi nisu vjerovali da će njihova veza potrajati, par je zajubljen kao i prvog dana, a neko se vrijeme šuškalo kako će svoju vezu ozakoniti upravo u Italiji tijekom rođendanskog putovanja. Ipak, to se još uvijek nije dogodilo.

Podsjetimo, par se upoznao u travnju 2017. godine na slavnom festivalu Coachella, nekoliko dana nakon njezinog konačnog prekida s 8 godina starijim reperom Tygom s kojim je bila u višegodišnjoj vezi.

Već 40 tjedana kasnije, rođeno je njihovo prvo dijete, a Kylie je trudnoću uspjela skrivati svih 9 mjeseci.

"Coachella je bila jedna od stanica na njegovoj turneji. Nakon koncerta me pitao što ćemo s tom činjenicom, jer smo se svidjeli jedno drugome. Tada sam mu rekla da je očito da idem s njim dalje i otišla sam. S njim sam provela čitavu turneju", započela je Kylie prošlogodišnji intervju za slavni GQ.

"Mislim da Travisu nije drago što smo toliko slavne, ali se nosi s tim jer se volimo i jer smo obitelj. Sigurna sam da ne voli biti u centru pažnje i baš zato se trudim koliko god je moguće skrivati našu vezu od javnosti. Ako nas ljudi nikada ne vide zajedno, to mi je ok jer je to naša stvar."

I sami reper je komentirao kako se ne plaši priča kako su žene iz obitelji njezine partnerice uklete, jer uništavaju svoje muškarce. "Ne zamaram se time. Kylie je drugačija," kratko je prokomentirao jednom prilikom.

I iako nitko nije previše vjerovao kako se tu radi o pravoj ljubavi, mladi par ne skriva svoju sreću niti na društvenim mrežama na kojima je jasno kako svaki slobodni trenutak provode sa svojom mezimicom.

A hoće li svoju vezu uskoro okruniti brakom, ostaje nam pričekati i vidjeti, jer obitelj Kardashian-Jenner ništa ne voli skrivati. Na kraju dana, dijeljenje privatnih stvari s milijunima znatiželjnih gledatelja ono je što ih je i učinilo slavnima.