Kate Hudson i Danny Fujikawa u vezi su od 2016. godine te im se ne žuri stati pred oltar, a neke životne savjete u vezi ljubavi prihvatila je od poznate majke Goldie Hawn.

Glumica Kate Hudson bila je u zagrljaju brojnih poznatih muškaraca, a nakon nekoliko neuspjelih veza, čini se kako je napokon pronašla životnog partnera u dugogodišnjem prijatelju Dannyju Fujikawi.

Hodala je s Daxom Shepardom, Alexom Rodriguezom te Chrisom Robinsonom, za kojeg se udala 2000. nakon manje od godine dana veze. Zajedno su dobili sina Rydera 2004., no dvije godine kasnije su se razišli. Frontmena benda Muse, Matthewa Bellamyja, upoznala je 2010. te su se zaručili godinu kasnije, no nikada nisu stali pred oltat. "Veze znaju biti bolne te možete odabrati hoćete li ih spasiti ili odustati od njih. Da smo Matt i ja imali dobru vezu i dalje bismo bili zajedno", komentirala je Hudson jednom prilikom.

Od 2016. godine je u vezi s Dannyjem Fujikawom, a upravo u njemu je pronašla obitelj. On je prihvatio njezine sinove te karijeru i čitavu obitelj, a prije nekoliko godina se podsjetila i kako je izgledao njihov prvi spoj te što joj on znači u životu.

"Dannyja sam upoznala kada sam bila u visokoj trudnoći s Ryderom te sam imala 23 godine. Njegove polusestre su moje najbolje prijateljice i čini se da isti krug ljudi imam preko deset godina. Kada me Danny pozvao na planinarenje mislila sam da je to samo prijateljski poziv, a ispostavilo se da je to bio naš prvi spoj. Ipak, nije ništa onda pokušavao, zapravo mu je trebalo dosta mjeseci da mi pristupi na takav način. Presretna sam što je to učinio", napisala je onda.

"Veza s Dannyjem mi je otvorila oči u puno pogleda i shvatila sam da po prvi put u životu imam stvarnog partnera u životu", rekla je u jednom intervjuu Kate prije tri godine. Istaknula je da joj se s brakom ne žuri, a oni kao i svi drugi parovi imaju svoje uspone i padove.

Glumica smatra kako je važno uzeti u obzir kako se ponašaju u svađi, a ističe da ih je to sve samo još ojačalo kao par. U pandemiji koronavirusa su se još više zbližili, a mediji ih već uspoređuju i s njezinom poznatom mamom Goldie Hawn i njezinim partnerom Kurtom Russelom.

Goldie i Kurt se ni nakon 40 godina veze nisu vjenčali, a oduvijek ističu kako im taj papir ne znači ništa. Upravo Kurtu nikada nije smetalo što je Katein biološki otac Bill Hudson dio njegova života cijelo vrijeme, a prema djeci se uvijek ponašao kao da su njegova. "Mama mi je uvijek govorila da nikada ne dopustim nijednom muškarcu da mi ukrade žar", rekla je Kate jednom te istaknula da se tim savjetom oduvijek i vodi.

