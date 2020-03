Ljubav Johnnyja Casha i June Carter jedna je od najljepših priča 20. stoljeća.

Legendarni glazbenik Johnny Cash i ljubav njegova života June Carter jedan su od najpoznatijih parova 20. stoljeća, a unatoč svim tračevima, do danas su ostali oličenje idealne veze.

June Carter

Rođena 23. lipnja 1929. godine, June Carter odmalena je bila glazbenica, a tako je i odgajana. Kći je Ezre i Maybelle Carter, a njezina je majka svirala s popularnim country-bendom Carter Family. Još kao djevojčica June je počela pjevati i imala je ozbiljne nastupe. 40-ih godina prošlog stoljeća June je skupa sa svojom majkom i sestrama Helen i Anitom bila na turneji po SAD-u te su gostovale na raznim koncertima i radijskim postajama.

June se 1952. godine udala za Carla Smitha, a zajedno imaju kćer Carlene. Djevojčica je također izrasla u uspješnu glazbenicu, no njezini roditelji nisu dugo izdržali zajedno.

Johnny Cash

Cash je rođen 26. veljače 1932. godine kao John R., no kasnije su zbog potreba njegova scenskog imena producenti koristili ime Johnny, kako je ostao poznat i do danas. Još kao dječak doživio je veliku tragediju, njegov stariji brat Jack poginuo je u nesreći kada je Johnny imao tek 12 godina.

Cash i Vivian Liberto vjenčali su se 1954. godine, a zajedno imaju četiri kćeri. Obiteljska idila nestajala je kako je njegova slava sve više rasla, a potpuno je prestala nakon što je upoznao June.

Dan kada su se Johnny i June upoznali

Cash je 1956. godine prvi put nastupio na pozornici Grand Ole Opry, malo nakon što je objavio hit-singl "I Walk The Line". Pjevač Carl Smith dočekao je Johnnyja na koncertu, a istoga dana upoznao je i njegovu suprugu June Carter.

"Oduvijek sam te htio upoznati", rekao je Johnny svojoj budućoj supruzi. June se taman bila vratila s turneje s Elvisom Presleyjem, a Cashu je odgovorila da joj se čini kao da se već poznaju.

"Ne mogu se sjetiti ničeg o čemu smo razgovarali, sjećam se samo njegovih očiju", rekla je June kasnije u jednom intervjuu. Nakon toga sve su se više zbližavali te su radili glazbu zajedno.

Johnny i June raskinuli su brakove 1966. i 1967. godine. Oduvijek su bili tajnoviti o početku svoje veze, no brojni smatraju kako je to samo zbog poštovanja prema bivšim partnerima. "Nisam se smjela zaljubiti u njega i nikada nisam previše o tome razgovarala", rekla je June u intervjuu za Rolling Stone 2000. godine. Upravo ta činjenica inspirirala je kultnu pjesmu "Ring of fire".

Tijekom 60-ih godina Cash se borio s ovisnošću o drogama i alkoholu, a njegov brak propadao je skupa s njegovim zdravljem. U tom je razdoblju uhićen sedam puta, proveo je vrijeme u zatvoru, no iz pakla ovisnosti izvukla ga je upravo June, koja se i sama borila s jednakim demonima.

Napokon - vjenčanje

Cash je zaprosio June na pozornici u veljači 1968. godine. Vjenčali su se samo nekoliko tjedana kasnije. Skupa su proživljavali sve glazbene trenutke, a u braku su dobili jedno dijete. John Carter Cash rodio se 1970. godine. Odrastajući u glazbenoj obitelji, i sam je izabrao jednak put te je postao producent.

Johnny i June ostali su skupa do kraja života - doslovno.

June Carter preminula je u svibnju 2003. godine, a Johnny Cash umro je u rujnu iste godine. Do dana današnjeg njihova ljubavna priča inspiracija je mnogima, a zapamćeni su kao jedan od najlegendarnijih parova u povijesti.

"I dalje me fasciniraš i inspiriraš. Utječeš dobro na mene. Ti si moja jedina želja i jedini razlog mog postojanja. Ostarjeli smo i navikli smo se jedno na drugo. Mislimo jednako. Čitamo si misli. Znamo što želimo a da jedno drugo ništa ne pitamo. Ponekad smo si i iritantni. Možda se ponekad uzimamo i zdravo za gotovo. Međutim, s vremena na vrijeme sjetim se da sam pravi sretnik jer sam te upoznao. Ti si najbolja žena koju znam", napisao je Cash za svoju June za njezin 65. rođendan.