Najuspješnija domaća blogerica Ella Dvornik i njezin zaručnik Charles Pearce upoznali su se prije 5 godina, a sada su se i vjenčali.

Par se upoznao kad je Ella imala 22 godine.

Radi se o najuspješnijoj domaćoj blogerici i influencerici Elli Dvornik te njezinom zaručniku, Britancu Charlesu Pearceu, koji su se upoznali prije 5 godina, a sada su se i vjenčali u Las Vegasu.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te,sad si službena", napisala je Ella na Instagramu na kojem je podijelila fotografiju s vjenčanja.

"Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovijedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći", napisala je jednom prilikom Ella također na svom Instagramu.

"Svi su se smijali našoj vezi, jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine kasnije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu", napisala je u nastavku objave u rujnu 2017. godine. Marketinški stručnjak Ellu često naziva "ljubavi svog života", a kao kruna ljubavi u studenom 2017. godine stigla im je kćerkica Balie Dee.

Zaručnici su kupili i stan u Zagrebu u kojem su odlučili neko vrijeme živjeti te izgledaju sretnije no ikad, a njihovoj sreći na put nije stala niti razlika od 13 godina.

Brojni obožavatelju paru su odmah čestitali na vjenčanju, a to je učinila i Ellina mama Danijela koja je ipak ostala u Hrvatskoj.

"Kažu da 'ono što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu'... Neka su oni to obavili bez stresa i na svoj način.... Oduševljena sam haljinom koja je totalno drugačija, oduvijek je htjela neki barokni model. Noćas sam se probudila u 02 h i pratila vjenčanje online", napisala je na Instagramu.

Ella je za najvažniji dan u svom životu izabrala neobičnu vjenčanicu domaćeg dizajnera Juraja Zigmana koje je izgleda fantastično na njoj.