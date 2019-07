Olja Vori poznata je kao supruga rukometaša Igora Vorija, no i sama privlači itekakvu pažnju medija.

Olja Vori supruga je rukometaša Igora Vorija, majka, zaljubljenica u modu, ali još mnogo toga.

Ona i Igor jedan su od najdugovječnijih domaćih parova koji se voli još od davne 2000. godine, kada su se upoznali u jednom zagrebačkom kafiću u kojem je ona radila kao hostesa. U to vrijeme Splićanka je studirala u Zagrebu te živjela u studentskom domu, a rukometaš je imao svega 20 godina.

Par se vjenčao 2007. godine bez velike pompe, i to nakon 7 godina veze, a danas imaju i dvoje djece, kćer Niku i sina Petra. Olja je tako dugi niz godina najveća podrška svom suprugu, no i sama je postala zanimljiva medijima, mimo poznatog supruga, zbog osebujnog stila koji joj tako dobro pristaje.

"Planovi za ljeto su svakakvi, ali neću vam sve otkriti. Počela sam nedavno raditi i imat ću godišnji. Kupanje, more, sunce... Svi smo se jako veselili kraju škole", otkrila nam je Olja malo više o ljetnim planovima za svoju neodoljivu obitelj koja uvijek putuje zajedno.

"Djeca su uvijek tu. U deset godina suprug i ja smo sami otišli samo dva dana negdje sami, pa čisto sumnjam da će se ovog ljeta nešto promijeniti. Zato i imamo djecu, da smo uvijek zajedno", kroz smijeh nam priča ova modno osviještena Splićanka, koja je 19. godišnjicu ljubavi sa suprugom proslavila putovanjem u susjednu Italiju.

Upravo zato ovaj intervju snimljen na predstavljanju treće po redu Zadovoljna akademije nikako nije mogao proći bez nekoliko modnih pitanja. "Ja ne mogu reći da se o tome puno brinem, meni je to nešto najnormalnije, sastavni dio svakodnevice kao što je oprati zube, tako mi je i biti pristojan, počešljan, lijepo se obući. To je moja svakodnevica i kolotečina."

Normalni su joj pogledi i drugih ljudi kada negdje prošeće, jer ako netko zna kako odjećomprivući pažnju, onda je to ona. "Apsolutno mi je to normalno, više ne primjećujem ljude oko sebe. Svoja sam oduvijek, nije mi to nešto novo niti je to nešto zadnje što ste vi mediji otkrili u zadnje vrijeme, ja sam oduvijek takva", iskreno priznaje.

Ipak, želju za lansiranjem vlastite linije odjeće – nema. "Apsolutno ne. Ja sam odnedavno zaposlenik Zdravstvenog veleučilišta, to je moja profesija. Jako volim sestrinstvo i želim se razvijati u tom smjeru."

"Moda je hobi i sastavni dio života svake žene", zaključila je.