Show "Ljepotice i genijalci" napustio je prvi par - Sara Husar i Matija Matković.

Dok su se djevojke u prošloj epizodi suočile s nekim od svojih najvećih strahova, njihovi su partneri u sinoćnjoj epizodi showa "Ljepotice i genijalci" prošli "torturu" zvanu "speed dating".

Dečki su se tako morali u samo 2 minute predstaviti djevojkama koje nikada prije nisu vidjeli, a sve to dok one zapisuju svoje komentare te ocjenjuju ono što im je predstavljeno. Također, u epizodi u ponedjeljak napustio nas je prvi par - Sara Husar i Matija Matković.

"Žao mi je što sam ispala iz showa u ranoj fazi natjecanja, bilo je potpuno neočekivano. Jako me zanima kakvi će biti ostali izazovi i falit će mi cijela ekipa, jer najbolje stvari su se događale iza kulisa. Ali sve je to samo show, netko mora biti prvi. Nastavit ćemo se družiti nakon snimanja", otkrila nam je Sara koja sebe opisuje kao komunikativnu, samouvjerenu, veselu, zabavnu i iskrenu osobu.

Informatičaru i velikom obožavatelju popularne igrice "World of Warcraft" Matiji nije nimalo žao što je ispao. "To je igra, a kakav bi ja to bio gamer da me prvi neuspjeh rastuži", kratko je komentirao.

"Mislim da ne bih ponavljao ovako nešto, barem ne kao sudionik, ali vrlo rado bih snimao i montirao takav show", poručio nam je, dok je Sara otkrila kako bi ga definitivno ponovila, jer je projekt bio nezaboravno iskustvo.

"Iako sam bila kratko u showu, upoznala sam sebe i svoje granice izdržljivosti, psihičke i fizičke. Nije lako stati ispred kamera. Cjelodnevno snimanje izmori svakoga, jedva sam čekala navečer leći u krevet. Izazov sa zmijama, gušterima, žoharima i crvima mi je bio najteži, jer imam fobiju od kukaca, ali sam ga uspjela odraditi uz Matijinu podršku. Preporučila bih svima da se prijave u ovakav show, ja sam bogatija za jedno životno iskustvo", otkriva Sara. Matija tvrdi kako nije naučio "ništa posebno", osim da je "nepristojno govoriti ljudima nazdravlje kada kašlju i da je tatami spužva na kojoj se vježba", kroz smijeh nam priča.

S djevojkom koja mu je potpuna suprotnost ne bi mogao biti, ističe, a Sara ponovno ima drugačije mišljenje o tome. "Mislim da bih mogla biti s muškarcem koji je totalna suprotnost meni, ovisno o kakvoj je suprotnosti riječ. Ali uvijek se kaže kako se suprotnosti privlače. Više mogu naučiti od nekoga tko je drugačiji od mene."

Na naše pitanje udvaraju li joj se muškarci više otkad se pojavila na televiziji, smeđokosa ljepotica skromno priznaje: "Iskreno, ni prije showa nisam imala mnogo udvarača, a i sada mi rijetko prilaze. Boje mi se prići. Mislim da je to zbog mog povećanog samopouzdanja, ali nema razloga za to. Jako sam otvorena osoba." Matija ima slično iskustvo, jer kako kaže, nitko mu se nepoznat nije javljao, no bilo je zahtjeva za prijateljstvo na Facebooku.

Za kraj nas je zanimala i Sarina prošlost po pitanju sudjelovanja na raznim natjecanjima ljepote, a 2017. godine odnijela je i titulu Kraljice fotogeničnosti na natjecanju za Kraljicu Jadrana.

"Sudjelovala sam u dva izbora ljepote i iza sebe imam lentu. Ne bih više sudjelovala u takvim natjecanjima. To mi je dovoljno. Mislim da će mi sudjelovanje u emisiji pomoći i da će mi se otvoriti neka nova vrata. Već sam dobila prijedloge za suradnju, a nadam se da će ih biti još", zaključila je.

Mi im oboje želimo puno sreće!

