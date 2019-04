Razgovarali smo s Karlom Raič i Ivanom Cesarom o osjećajima nakon ispadanja iz showa "Ljepotice i genijalci".

U showu "Ljepotice i genijalci" pobjeda u izazovu nosi i odgovornost eliminacija, a ovaj put nastao je veliki problem oko izbora tko će ići u eliminacijski izazov jer je izbila velika svađa između parova koji su donosili odluku.

Ena i Marijan odlučili su se za Ivana i Karlu, dok su Nicol i Ronald odabrali Adrianu i Luku. Ena je u jednom trenutku optužila Nicol za manipuliranje u odabiru parova za nominacije. "Cijela kuća zna da nemamo razloga njih nominirati", branila je Ena njihov odabir, dok je Nicol njezin istup izbacio iz takta i rasplakao.

"Sad uviđam da je Ena licemjerna! Boji se biti svoja", rekla je Nicol i dodala kako takvo nešto nije očekivala od Ene. "Mogla je malo humanosti zadržati, ovo je bilo podlo. Ona je srezala ljude i rekla što će napraviti ako se mi toga ne držimo. Mislim da nitko ne bi trebao vjerovati Nicol", Enin je komentar na Nicol. Neočekivan tijek događaja ne sviđa se ni Doris, koja je dobra i s Enom i s Nicol, a od nje se očekuje da odabere neku stranu.

"Igra se baš zakuhala između moje dvije prijateljice u kući. Zasad nastojim biti neutralna i ne mislim birati stranu, ali vjerujem Nicol u potpunosti", kazala je Doris. Ipak, jedan od dva nominirana para morao je ispasti, a budući da su odgovorili na manje pitanja, ovaj put to su bili Ivan i Karla, za koje je natjecanje završilo.

"Sad znam što je crop top. Bilo je dobro dok je trajalo", kratko je komentirao Ivan, dok je njegova partnerica dala svoju viziju nastavka natjecanja. "Bilo je lijepo iskustvo, a Anju i Roberta voljela bih vidjeti kao pobjednike ovog showa“, zaključila je Karla.

Ivan Cesar bio je rječitiji nakon ispadanja iz hit-showa. "Iskreno sam ostao razočaran jer imam mnogo više kvaliteta koje se nisu prikazale. Ne znam što je bio povod takvom potezu prema nama od strane takve 'fake' osobe kao što je Nicol. Nije bilo pametno s obzirom na to da je takva loša glumica u rangu niskobudžetnih španjolskih sapunica. Nicol je bezrazložno puna sebe i to je dovelo do toga da svoju ruku otkrije prerano. Ronald i Nicol odlični su jedno za drugo jer njoj treba osoba koja će samo kimati glavom kao beskičmenjak, a on je savršeno ispunio tu ulogu", poručio je Ivan, koji je otkrio i kako će show pamtiti po tome koliko mu je pomogao u samopouzdanju, javnim nastupima te prepoznavanju dvoličnih ljudi.

"S Karlom sam u prijateljskim odnosima, no ne bi mi pasala veza s njom s obzirom na to da imamo drukčije osobnosti i ne vjerujem da bi uspjela", otkrio nam je, a priznao je i kako je krenuo teretanu te kako sad njega cure pozivaju na spojeve. "Bio sam na nekoliko spojeva i sviđa mi se što mene cure sada pozivaju van. Mogu se i one potruditi oko mene", zaključio je.

Razgovarali smo i s Karlom Raič o osjećajima nakon ispadanja iz showa. "Moji osjećaji nakon ispadanja bili su neutralni, na kraju to je sve samo igra i život ide dalje. Drago mi je što sam sudjelovala u showu jer sam upoznala dosta novih ljudi, stekla nova iskustva i, što je najvažnije, dobro se zabavila. Pamtit ću ga po druženju s Anjom koja mi je vrijeme tamo učinila nezaboravnim i što sam stekla novu prijateljicu", otkrila nam je odmah na početku, a morali smo ju pitati i za druženje s Ivanom.

"Druženje s Ivanom bilo je dobro, ali on i ja nikad ne bismo mogli biti ni u kakvom odnosu jer smo jako različiti i to ne bi funkcioniralo." Također, Karla je u sretnoj vezi, pa udvaranje novostečenih obožavatelja ne doživljava.

Mi im želimo puno sreće dalje!

