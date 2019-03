Anja Brkić natjecateljica je showa ''Ljepotice i genijalci''.

Anja Brkić studentica je modnog dizajna, a radila je kao hostesa. Trenutačno je gledamo kao natjecateljicu showa ''Ljepotice i genijalci'', koji je prošlog ponedjeljka započeo s prikazivanjem na Novoj TV.

Anjini hobiji su druženje, crtanje, šminkanje i izlasci, a voli čitati o temama s polja astrologije i duhovnosti, za što kaže da joj je najveće područje interesa, a ističe kako joj smeta kada ljudi na temelju njezina izgleda i oblačenja donose sudove o njoj.

Kako nam je rekla, koncept showa svidio joj se zato što joj je trebao neki odmak od rutine u koju je zapala posljednjih nekoliko godina, a ovo joj se pojavilo kao jedinstvena prilika koja joj se učinila zanimljivom i zabavnom.

''Razmišljala sam o tome kako ovakve stvari mogu otvoriti neke korisne prilike i za druge stvari kasnije. Bilo mi je dosta teško procijeniti kakav će odaziv imati show jer se svako malo prikazuje sadržaj sličnog tipa na TV-u, ali više sam naginjala na to bi mogao biti dosta popularan s obzirom na to da se ovako nešto prvi put prikazuje u Hrvatskoj'', objašnjava nam.

Činjenica je da Anja izgledom odskače od ostalih djevojaka, ali ne smatra da će to odmoći.

''Pa mislim da mi moj stil ne može previše odmoći, a ni pomoći kad su u pitanju izazovi. Jedino gdje bi to mogao biti nekakav plus bili bi izazovi koji su vezani uz nešto kreativno ili sto se tiče vanjštine, jer imam pregršt različite odjeće, pa se uvijek da iskombinirati nešto upečatljivo i drugačije iz mog ormara, te vrlo lako složim neki tematski kostim sa svojom odjećom. A što se publike tiče... To je već dvosjekli mač s obzirom na to da živimo u dosta konzervativnoj državi, pa ljudi različito reagiraju na mene, i uvijek je jedna od krajnosti, ili je skroz negativno ili je skroz pozitivno. S jedne strane čujem 'Isuse Bože, gle ovu', a s druge strane dobijem kompliment za kreativnost i hrabrost'', objašnjava nam.

Negativnih se kritika ne boji.

''Postoje dvije vrste negativnih kritika. Zločeste i konstruktivne kritike. Zločesti komentari uvredljivog karaktera isključivo su projekcija tuđeg nezadovoljstva samim sobom i na takve komentare se baš i ne osvrćem jer znam odakle dolaze i da je to običan odraz nečijeg kompleksa. Konstruktivne su kritike nešto drugo i normalno je da se neće svi složiti s nečim mojim. Uvijek je ljepše čuti nešto pozitivno, ali nastojim to ne uzimati k srcu jer je normalno da svi imamo različita mišljenja. Sve u svemu, ne brinu me komentari toliko, iako, naravno, uvijek postoji onaj mali strah da će naići nešto sto mi neće sjesti'', kaže nam.

Dosad se susrela s raznim predrasudama, a na njih reagira ovisno o tome o kojoj je skupini ljudi riječ.

''Ima onih koji donose zaključke na temelju toga što vide da sam često sređena i držim do sebe, pa misle da sam zato automatski površna i umišljena, dok sam od onih kojima je moj stil bio čudan znala čuti da su mislili da nisam normalna ili da sam neka 'brijačica', no od tog dijela ljudi doslovno mi nitko nikad nije znao navesti na koji su to način mislili da nisam normalna. A često se susrećem i s predrasudama u poslu, pa mi je tako teško naći nešto jer puno poslodavaca ne prihvaća rozu kosu i mislim da je to baš žalosno, jer ne vidim kako to utječe na moj rad. Isto tako, mislim da kad bi se više alternativnih ljudi zapošljavalo, da bi ostali vidjeli da smo i mi kao i oni i da nečija boja kose i slično ne utječe na kvalitetu njegovog rada i samim time bi se i predrasude smanjile. Meni u principu ne smetaju te predrasude na pojedinačnoj razini, već na skupnoj, odnosno naporno mi je stalno slušati komentare tipa ja sam mislio/mislila da si takva i onakva i da to bude ono prvo što čujem kad nekog upoznam. Nemojte misliti, upoznajte me prvo'', poručuje Anja.

Otkako se pojavila u showu, na društvenim mrežama javile su joj se osobe koje su je vidjele na TV-u, a uglavnom su joj uputili komplimente.

''Inače se nemam tendenciju nastaviti dopisivati s nepoznatim ljudima preko neta, osim ako me netko ne zaintrigira s nekom domišljatijom porukom, ali to bude baš rijetko'', iskrena je Anja.

Raspričala se i o studiju i hobijima.

''Sada sam na diplomskom studiju teorije kulture i mode, završila sam modni dizajn, a zanima me astrologija. Iako ne mogu reći da mi je to jedan od primarnih interesa, postoje mi mnogo zanimljivija područja od divinacijskih tehnika, ali ovo je nešto što mogu i prakticirati i što je poznato većini, pa to ljudi lakše upamte. Ja uvijek kažem za sebe da sam spoj nespojivih stvari i mislim da je to najbolji opis mene. Postoje zapravo tri interesna područja koja me obilježavaju kao osobu, a to bi bila estetika (tu bih uvrstila ljubav prema šminci i odjeći), tehno glazba i duhovnost. Ništa od toga nema veze jedno s drugime i iskreno ne znam odakle to i kako to povezati, ali u sve troje se jako pronalazim i volim to. Šminka i odjeća su moji alati kojima se izražavam, a ja sam platno i tako prenosim svoje ideje na van, tehno glazba je nešto što me ispunjuje i to je jedna vrsta hrane za moju dušu, dok je duhovnost druga vrsta hrane za moju dušu i proučavanjem ovakvih stvari udovoljavam svojoj potrebi za nečim dubljim i višim jer vjerujem da je čovjek mnogo više od običnog tijela'', zaključuje Anja.

A evo što od nje možemo očekivati dalje u showu.

''Od mene u showu možete očekivati mene. Ništa ne glumim'', tvrdi.

Što se tiče planova za budućnost, još se ne zamara time previše.

''Iskreno, nemam nikakve konkretno planove za budućnost i još se pomalo tražim i zavidim onima koji u mojim godinama već točno znaju sto žele raditi. No mogu reći da se želim baviti nečim kreativnim što neće sputavati moj stil i što neće biti monotono i rutinski i što će biti što manje povezano sa stvarnim svijetom, koliko god to nestvarno zvučalo'', kaže nam.

Sve novosti pratite i na službenoj stranici showa 'Ljepotice i genijalci'

https://novatv.dnevnik.hr/zabavni/ljepotice-i-genijalci/.