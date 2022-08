Lisa Rinna na Instagram profilu pohvalila se kako uživa na jezeru, odakle je objavila fotku u dvodijelnom badiću i pokazala svoju zadivljujuću figuru.

Holivudska glumica Lisa Rinna pozirala je na drvenom molu s pogledom na jezero i prirodu te je pokazala svoje razgolićeno tijelo.

U dvodijelni crni badić jedva je sakrila svoje raskošne grudi, a njezino zanosno i isklesano tijelo u 59. godini, pokazalo je da Rinna ne stari.

Kao modni dodatak nosila je slamnati šešir kojim je sakrila svoje lice te potpunu pažnju usmjerila na svoje tijelo i usne.

Pratitelji su joj odmah u komentarima uputili hrpu pozitivnih komplimenata:

"Izgledaš fantastično", "Prekrasna", "Jako seksi", "Zadivljujuća", "Božanstvena" te mnoštvo emotikona gorućih vatrica i lajkova nizalo se ispod objave.

Lisa Rinna najpoznatija je po ulogama Billie Reed u sapunici "Days of Our Lives" i Taylor McBride u seriji "Melrose Place". Od 2014. godine Rinna je dio reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills". Imala je još nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, a u mjuziklu "Chicago" debitirala je na Broadwayu 2007. godine. Tijekom svoje bogate karijere Rinna je napisala i tri knjige.

Za glumca Harryja Hamlina udala se u ožujku 1997. godine na Beverly Hillsu. Par je u braku dobio dvije kćeri, a posvojila je i sina kojeg njezin suprug ima iz prijašnje veze. Tabloidi su je od samih početaka karijere prozivali da se podvrgnula plastičnim operacijama, no Rinna to nikada nije negirala. Priznala je kako si je ubrizgavala botoks te je bila na nekoliko operacija, no kasnije je rekla da joj je žao što je to napravila.

