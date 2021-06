Lisa Rinna umalo je pokazala previše na plaži u meksičkom Tulumu kamo je stigla sa suprugom Harryjem Hamlinom i pridružila se starijoj kćeri Delilah Belle Hamlin.

Holivudska glumica Lisa Rinna i Harry Hamlin pridružili su se svojoj nestašnoj kćeri Delilah Belle i njezinom dečku Eyalu Bookeru na odmoru u meksičkom Tulumu gdje su ih na jednoj od plaža uhvatili objektivi paparazza.

Lisa i Harry u Meksiko su se otputili nakon što su medije preplavile fotografije njihove starije kćeri i njezinog dečka kako se ljubakaju i izmjenjuju strasti, pa im očito nije svejedno kakve će se priče širiti o njihovoj obitelji.

I dok se mlađi dio obitelji zabavljao u morskim radostima, 57-godišnja Lisa je uživala na ležaljci u hladu i promatrala sve budnim okom, no probleme joj je radio tijesni badić pa je u jednom trenutku pokazala više nego je htjela, iako joj golotinja nije nikad predstavljala problem.

Naime, naslovnicu Playboya je krasila dvaput, snimanje za taj poznati časopis odradila je dok je bila u visokoj trudnoći 1998. godine, a drugi put pozirala je 2009. godine za svibanjsko izdanje Playboya.

Lisa se proslavila ulogama Billie Reed u sapunici "Days of Our Lives" i Taylor McBride u seriji "Melrose Place". Od 2014. godine dio je reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills". Imala je još nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, a u mjuziklu "Chicago" debitirala je na Broadwayu 2007. godina, a tijekom bogate karijere napisala je i tri knjige.

Za glumca Harryja Hamlina udala se u ožujku 1997. godine na Beverly Hillsu. Par je u braku dobio dvije kćeri, a posvojila je i sina kojeg njezin suprug ima iz prijašnje veze. Tabloidi su je od samih početaka karijere prozivali da se podvrgnula plastičnim operacijama, no Rinna to nikada nije negirala. Priznala je kako si je ubrizgavala botoks te je bila na nekoliko operacija, no kasnije je rekla da joj je žao što je to napravila.