TLC je bila jedna od najuspješnijih i najpopularnijih ženskih grupa svih vremena, ali njihov put prekinut je u travnju 2002. godina kada je jedna od članica, Lisa Lopes izgubila život u tragičnoj nesreći.

Američka ženska grupa TLC žarila je i palila glazbenim top ljestvicama tijekom 90-ih godina, ali sve se promijenilo nakon stravične nesreće u kojoj je jedna od članica izgubila život i nakon čega više ništa nije bilo kao prije.

Grupu su činile Rozonda Thomas "Chilli" , Tionne Watkins "T-Boz" i Lisa Lopes "Left Eye" koja je život izgubila u prometnoj nesreći koja se dogodila u travnju 2002. godine u dobi od samo 30 godina. Ostale djevojke se nikada nisu oporavile od njezinog gubitka o čemu su otvoreno progovorile u više navrata.

Lisa je vozila unajmljeni džip u Hondurasu, a s njom je bilo još troje ljudi kada je odlučila zaobići kamion koji je sporo vozio. Nesreća se dogodila kada je pokušala izbjeći auto koji je dolazio u njezinu smjeru. Automobil se nekoliko puta na cesti, udario je u dva stabla te na kraju završio u provaliji uz cestu. Lisa i svi suvozači od siline udarca izletjeli su kroz prozore, a samo je glazbenica zadobila fatalne ozljede i preminula na licu mjesta. Nesreća je snimljena jer su u tom trenutku snimali dokumentarac, a bila je dostupna i na YouTubeu.

Na njezinu sprovodu bile su tisuće ljudi, a mnoge kolege odale su joj počast. Nakon smrti objavljene su njezine snimke na kojima je radila te posmrtno i album, a mnogi su tvrdili kako svijet još dugo neće vidjeti talent sličan onome koji je imala Lisa Lopes.

"Osjetile smo najviše koliko nam nedostaje kada smo morale nastaviti raditi bez nje. Ali rane su s godinama zacijelile, iako nikad do kraja jer to je naša sestra i mi je volimo. Sjećanju na nju živi kroz nas i više na to ne gledamo s tugom", izjavila je Rozonda u jednom od intervjua.

Djevojke su 1994. godine postigle nevjerojatan uspjeh sa svojim drugim albumom "CrazySexyCool", a u svoje sposobnosti nikada nisu sumnjale. U povijest su se upisale kao dotad najprodavanija ženska grupa, a njihov sing "Waterfalls" je na prvom mjestu Billboardove top-ljestvice proveo čak sedam tjedana.

"Stvaranje tog albuma je bilo jako zabavno. Nismo osjećale pritisak, nego smo bile uzbuđene što smo u studiju i što stvaramo nešto novo", prisjetila se Rozonda.

Nakon Lisine smrti preostale dvije članice nastavile su nastupati kao TLC, no više nikad nisu uspjele vratiti staru slavu. Posljednji album izdale su 2017. godine, a njihov menadžer Bill Diggins potvrdio je i da su se njime oprostile od grupe TLC.