Lionel Messi postao je po treći puta otac. Njegova supruga Antonella na svijet je donijela sina Ciru.

Iako je pred Messijem večeras važna utakmica protiv Malage on na njoj neće biti. Iz Barcelone javljaju da je slavni nogometaš spriječen zbog privatnih razloga te da će ga tijekom utakmice zamijeniti Yerry Mina.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place