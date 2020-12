Umirovljena skijašica Lindsey Vonn raskinula je zaruke s hokejašem P.K. Subannom i šokirala obožavatelje tom viješću.

Jedna od najljepših sportašica i umirovljena skijašica Lindsey Vonn šokirala je svoje obožavatelje objavom na Instagramu u kojoj otkriva kako je raskinula zaruke s NHL-zvijezdom P.K. Subbanom.

"Tijekom posljednje tri godine PK i ja smo zajedno proveli neke nevjerojatne trenutke. On je drag i dobar čovjek i netko koga iznimno poštujem. Ipak, nakon dugo razmišljanja odlučili smo da je vrijeme da svatko krene svojim putom. Ostat ćemo prijatelji zauvijek i neizmjerno se voljeti. Molimo vas da u ovim trenucima poštujete našu privatnost", napisala je Lindsey uz fotografiju na kojoj zajedno poziraju.

Lindsey je vijest o zarukama potvrdila u kolovozu 2019. godine i to u jednom od svojih intervjua za Vogue.

"Odmah sam znala da je on drugačiji. Ali kako sam ranije bila udana, poprilično sam se suzdržavala pomisliti da bih ponovno mogla pronaći nekoga s kim bih mogla biti u braku. Nakon nekoliko mjeseci dejtanja, znala sam da je on taj. Čini me sretnom, jako je pozitivan i pun energije", ispričala je tada umirovljena skijašica nakon što ju je P.K. zaprosio u njihovu zajedničkom domu u Los Angelesu sa smaragdnim prstenom.

Lindsey iza sebe ima propali brak s Thomasom Vonnom koji je potrajao od 2007. do 2013. godine, četiri godine kasnije upounala je P.K.-ja.