Linda Begonja već je dobro poznata kazališna, televizijska i filmska glumica.

U ansamblu Satiričkog kazališta Kerempuh je od prosinca 1996. godine, no rado je viđena gošća brojnih projekata i na malim ekranima.

47-godišnju glumicu gledat ćemo i u najnovijem dramskom projektu Nove TV, uzbudljivoj seriji "Drugo ime ljubavi", a na službenom predstavljanju serije s njom smo detaljno popričali o liku kojeg tumači, ali i tome kako je podnijela to da se za potrebe ove uloge morala postarati.

"Marija je jedna fina, senzibilna i obrazovana žena, potječe iz bogate obitelji te je majka glavnog junaka, Momčila Otaševića. Oni se sreću nakon jako dugo godina te priča počinje negdje od sredine, a ne od početka, što je jako zanimljivo. Priča zapravo počinje iz jednog kuta gdje su već sva lica u velikim emotivnim i životnim problemima", otkriva nam ekskluzivno Linda, koja se prvi put našla u ulozi majke.

"U kazalištu većinom igram junakinje ili antijunakinje, a ovo je jedna vrlo teška, senzibilna dramska uloga žene koja je jako teška bolesna i sama. Bilo mi je jako teško već kad sam čitala scenarij. Ona je iznutra iznimno jaka žena, ali su se okolnosti oko nje posložile tako da joj ništa ne polazi za rukom. Čak i kad hoće dobro, ne ispadne tako. Vrlo je tužno lice", ističe nadalje Linda.

"Ona je u suštini pozitivni lik, ali u njezinu životu iz prošlosti postoji jako puno situacija koje su napravljene krivo, iz ljubavi i slično, i to naravno vuče posljedice za cijeli život." Glumica je uvjerena da će publika zavoljeti njezin lik jer će se s njim moći poistovjetiti, a dijelove nekih obiteljskih i ostalih odnosa u seriji uspoređuje s grčkim tragedijama.

"Puno je strasti i zapleta, svatko će pronaći nešto za sebe. Mislim da je ovo projekt koji sigurno sadrži jako puno motiva s kojima se ljudi mogu poistovjetiti u svom životu. Serija će možda na prvi tren izgledati kao neka bajka, ali ona jest jedna vrsta moderne bajke. U seriji je razna paleta likova, odnosno lica koja sigurno postoje oko nas", ističe Linda, kojoj nije bio problem u potpunosti transformirati izgled za ovu ulogu.

"Ma nije mi to problem, pa glumica sam. Sigurno da to utječe na ono što svi mi imamo u sebi, taštinu i glumački ego, ali u mom smislu mislim da je to pozitivno. Stati pred kamere bez trunke šminke, maskare i ičega u svrhu dobre uloge, nemam nikakav problem s tim", zaključila je Linda.

