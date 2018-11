Lily Allen bila je primorana otkazati dio velike američke turneje.

Britanska pop zvijezda Lily Allen bila je prisiljena otkazati dio američke turneje, nakon što se navodno ozbiljno razboljela i nakon potresnih vijesti koje je dobila od kuće u Londonu, piše Daily Mail.

33-godišnja pjevačica ispričala se na Twitteru američkim fanovima za otkazivanje koncerta u Chicagu dodavši kako neće moći nastupiti ni u Minneapolisu.

Otkrila je da nije u stanju nastupiti zbog bolesti, a također i da se bori sa strašnim vijestima koje se odnose na njenu obitelj.

"Bok svima, jako sam tužna što vam moram to reći, ali otkazujem nastup u Chicagu i Minneapolisu zbog bolesti. Radimo na novom rasporedu pa ću vam javiti nove datume koncerata. Stvarno mi je jako žao, ali ovo je neizbježno", poručila je u videu i zabrinula obožavatelje.

Objavljenom videu prethodilo je dopisivanje s obožavateljima kojima je Lily priznala kako nije dobro.

"Nisam baš dobro. Ne mogu ni pričati koliko su me potresle vijesti od kuće", napisala je.

Fanovi su zabrinuti, jer Lily nije htjela otkriti detalje o preživljenom šoku i što se zapravo dogodilo. No pretpostavljaju kako loše vijesti nemaju veze s njezinim kćerima, 6-godišnom Ethel i 5-godišnjom Marnie, jer je one prate na turneji, čak se raspitivala za dobre američke škole koje bi pohađale za to vrijeme.

Lily je na američkoj turneji već mjesec dana, u sklopu koje promovira novi album "No Shame".

Podsjećamo, Lilly je uoči odlaska na turneju i izdavanja novog albuma progovorila o dramatičnoj prošlosti i svađi s kolegicom dugoj deset godina.