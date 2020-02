Lil'Kim puni medijske stupce puni zahvaljući pojavi koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Američka reperica Lil' Kim jedna je od onih zvijezdi koje se trude izgledati što mlađe, bez ijedne bore na zategnutom i uglađenom licu, no kako to često biva, zapravo postiže suprotni efekt.

Koliko je pretjerala s estetskim operacijama pokazala nam je još jednom kada je izašla u popularni restoran "Craig" u Zapadnom Hollywoodu, a da sva pažnja bude na njoj doprinijela je i odjevna kombinacija koja je uključivala kožne hlače i sako ispod kojeg nije nosila ama baš ništa.

Danas 45-godišnja reperica je tijekom svoje karijere puno puta pokazivala golo tijelo i svojim izdanjima ostavljala javnost u čudu ali i punila naslovnice medija i licem koje je upropastila plastičnim operacijama o kojima je s godinama postala ovisna o njima. Rezultat toga je danas, nažalost i više nego vidljiv.

O operacijama je javno progovorila nekoliko puta, a tvrdi kako im se podvrgnula nakon nasilne ljubavne veze. Naime, 2005. godine je u intervjuu s popularnim radijskom voditeljicom Angie Martinez, izjavila da je na prvu operaciju otišla nakon što joj je bivši nasilni dečko slomio nos.

"Ne zamaram se razmišljanjem jesam li lijepa. Volim samu sebe! Postojalo je nekoliko stvari s kojima sam bila opsjednuta možda ali sam mislila kako uvijek imam vremena to popraviti. Ali ljudi misle da sam se operirala je nemam samopouzdanja ali to nije tako. Mislim da sam to učinila jer sam pokušala biti savršena, ja sam perfekcionist", izjavila je tada.

Lil' Kim se glazbom počela baviti na ulicama New Yorka, nakon što ju je iz kuće izbacio vlastiti, inače deklarirani ovisnik i alkoholičar, baš kao što je bila i njezina majka. Kao tinejdžerica započela je vezu sa Shawnom Powellom, koji je ubrzo zbog pljačke završio u zatvoru na osam i pol godina, a Kim ga je tamo redovito posjećivala. Par se čak bio i zaručio, no do vjenčanja nije došlo.

Nakon Shawna zaljubila se u Cristophera Wallacea, čije je dijete pobacila jer su zaključili da je bolje da ne rodi, a nakon njegove smrti 1997. godine Lil je priznala da ju je fizički napao i gušio do besvijesti.

2000. godine potražila je pomoć plastičnog kirurga nakon što joj je Damion World Hardy nanio ozbiljne ozljede lica i slomio nos.

Danas je navodno sretna u vezi s muškarcem koji nije poznat javnosti i koji ju voli baš takvu kakva jest.