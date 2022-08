Lidija Bačić objavila je video na društvenim mrežama u kojem je otkrila da snima reklamu s hrvatskim vaterpolistima.

Naša seksepilna pjevačica Lidija Bačić ponovno je zagolicala maštu brojnim pratiteljima na svojem profilu na Instagramu.

Lille je objavila videozapis koji prikazuje snimanje reklame za Hrvatski vaterpolski savez i Europsko prvenstvo u vaterpolu koje se ove godine održava u Splitu.

U društvu brojnih muškaraca Lidija je u crvenom kupaćem kostimu sjedila na tribinama, a na znak ekipe sa snimanja pjevačica i ostali muškarci poskočili su kako bi proslavili gol. Potom je nekima od njih dala pet, a onda su nasmijani sjeli natrag.

Pratitelji nisu ostali dužni, pa je jedan od njih napisao kako sumnja na razvode brakova s obzirom na zgodno društvo.

''Vidim razvode na vidiku'', napisao je, a neki su mu odgovorili emotikonima koji plaču od smijeha.

Čini se da je naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll upravo dobila konkurenciju, a Lille je već i prije otkrila kako voli pratiti sport, a naročito nogomet kad je u pitanju njezin klub iz rodnog grada, Hajduk.

Zgodnu Lidiju bit će teško ne zamijetiti na reklamama za prvenstvo, a i sama pjevačica ponosno ističe da je za svoje tijelo i ljepotu sama zaslužna te da ne koristi filtere kako bi se poljepšala na društvenim mrežama.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", objasnila je Lidija za DNEVNIK.hr na ovogodišnjem Splitskom festivalu, na kojem se predstavila s pjesmom "Lip ka Dalmacija".

Jelena Rozga napokon je otkrila razlog druženja s našim glazbenikom: ''Samo sam rekla - ja bih Matiju'' +25

Lepa Brena na jahti ugostila sestru koju ne viđa često, a i rijetki znaju kako izgleda, evo kako uživaju! +31