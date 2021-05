Lidija Bačić samo za emisiju ''Zdravlje na kvadrat'' raspričala se o seksi nogometašima, ženama, prehrani...

Samo za prilog emisije ''Zdravlje na kvadrat'' Lidija Bačić raspričala se o seksi nogometašima, ženama, prehrani, a i toćala je noge u jezeru.

''Ja ću ti podignuti tajice ovako. Ajme meni, ovo je meni sad prvo polukupanje. Ja ti obožavam plivati. Još sam od srednje škole uvijek voljela plivati, i to sam bila plivač od sat vremena u komadu'', otkrila je pjevačica za početak razgovora.

I onda malo još tih morsko-jezerskih priča, ali samo za naše uši, i odgovor koji vjerojatno niste očekivali. Kaže da ne vježba, iako izgleda tako kako izgleda.

''Prvenstveno, najvažnija je genetika, kako si građen. Naravno, ako nemaš struk, guzu i grudi, ne može ti ništa pomoći'', smatra Lidija.

No mala tajna postoji. Kad je u rodnom Splitu, penje se na Marjan, skalama.

''To mi je neka vrsta dobrog treninga. Tu ima otprilike 800 i nešto skala, popeti se do vrha Marjana, pa ajde ti reci je li to dobro. Ali ja sam baš ono lijeni tip, ne da mi se. Nekad me ulovi, ako nemam nigdje ići izjutra, ajde mogu napraviti neke lagane vježbice na podu, ali to je to uglavnom'', tvrdi.

Dodajmo još samo ovomu da nikada ne ide u teretanu. A što Lidija jede?

''Ajme, da ti znaš što ja sve jedem... Prvo, nitko mi ne vjeruje, misle da lažem. Jedem sve, ali sam više fan dalmatinske kuhinje nego na primjer međimurske, zagorske. Sve to što je masnije ne odgovara mi previše'', kaže.

Ne voli npr. tripice, dodaje. Omiljeni su joj doručak zobene pahuljice s bananom, jagodama i čokoladnim namazom. Sama kaže kako je manijak za slatkim.

Za nju govore da je jedna od najseksi Hrvatica, a što ona kaže na to?

''Drago mi je čuti takve komplimente, ali ljudi se iznenade kad me vide uživo. Vjerojatno im je dojam s televizije da sam manja, a u biti uživo kad me vide, iznenade se - o, pa ti si visoka! Imam metar i 79. I još kad obučem štikle…'', priča.

Od sportova koje prati nogomet je na prvom mjestu! Evo koji joj je omiljeni nogometaš.

''Recimo, volim Ibrahimovića. Prvo čovjek ima ono je*en stav, a ja volim to kad ljudi imaju stav. A koji mi je najseksi? Onaj Cavani mi je seksi. Što se tiče žena, Margot Robbie mi je pojam'', kaže.

O svojim fotografijama na kojima se pojavljuje u seksi izdanjima kaže:

''Volim se vdjeti u takvim izdanjima, da ne volim, ne bih ih ni objavljivala. Pa bilo bi šteta ne pokazati kad si zgodan kao ja, zar nije to istina?''

I sjećate se kako je prije nekoliko trenutaka izjavila da radi neke sitne vježbice.

Desetak minuta vježbanja ponekad i to je to, a pokazala nam je i jednu svoju koreografiju, ali tu priči nije kraj, a o čemu je točno riječ, pogledajte u našem videu.