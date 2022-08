Lidija Bačić podijelila je izazovni video u tanga bikiniju na kojem se pljusnula po stražnjici, a malo je reći da su njezini fanovi ostali u nevjerici.

Naša atraktivna pjevačica Lidija Bačić uživa na odmoru, a to je dokazala i novim videom kojeg je objavila na svom Instagram profilu.

Naime, pozirala je uz more s leđima okrenutim prema kameri, a na sebi je imala dvodijelni crni badić čiji je donji dio imao tanga oblik. Nakon nekoliko sekundi namještanja i treskanja stražnjicom, Lile se pljesnula po njoj i nasmiješila u kameru.

"Zločesta Lidija", našalila se pjevačica.

Obožavatelji nikako nisu mogli preskočiti ovako intrigantnu objavu pa su odmah pisali:

"Zločka si", "Gori sve", "Jako lijepa", "Pravi slatkiš", "Kraljica je kraljica", "Čudo si", "Prekrasno izgledaš".

Slične reakcije Lidija izazove svakom svojom novom fotografijom, a uz svaku ponosno ističe i kako ne koristi filtere ni fotošop te da uživo izgleda isto.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", objasnila je Lidija za DNEVNIK.hr na ovogodišnjem Splitskom festivalu, na kojem se predstavila s pjesmom "Lip ka Dalmacija".

Ana Rucner objavila rijetku fotku sa sinom Darianom koji s godinama sve više nalikuje na oca Vladu Kalembera +27

Pogledajte kako izgleda žena Dragana Bjelogrlića, rijetko se pojavljuje, a zovu je srpskom Monicom Bellucci! +12