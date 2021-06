Liam Payne rijetko priča o svom sinu Bearu, ali i bivšoj djevojci Cheryl Cole s kojom ga je dobio, no sada je napravio iznimku. Usto je nedavno priznao da on nije dobar u vezama nakon što je raskinuo zaruke.

Pjevač Liam Payne (27) progovorio je o svom sinu Bearu (4) kojeg je dobio s bivšom djevojkom Cheryl Cole (37).

Bivši član One Directiona je u podcastu "On the Diary Of A CEO" ispričao kako Cheryl želi da njihovo dijete bude joga osoba, odnosno opušten i da ne bi htjela da zakorači u šoubiznis kao njih dvoje. Payne je rekao i da nije siguran da bi joj bilo drago da njen sin sudjeluje u reality showovima kao njegov otac Payne.

Naime, Liam se 2008. prijavio za "X-Factor" u kojem je upoznao Cole, no suci su ga odbili. Proslavio se kada se 2010. vratio u show i postao svjetski poznatog benda One Direction.

"Ne bih ga nikad zaustavio ako želi biti dio šoubiznisa, no upoznao bih ga s rizicima. Moji roditelji nisu iskusili ovo što sam ja. Želim da se svaki dan bavi nečime u čemu uživa", istaknuo je pjevač.

Payne i Cheryl, koji su prekinuli u lipnju 2018. nakon dvije i pol godine veze, su uglavnom skrivali njegov život, a priznao je i da je imao fazu uzimanja tableta i ispijanja alkoholnih pića.

Liam je rekao da se borio s ovisnošću i mentalnim problemima, no to je sve tajio. Istaknuo je da morao jako truditi kako bi ostao trijezan i kako je gledao fotografije na kojima je bio napuhnut i nazvao je to svojim licem tableta i alkohola.

Payne, koji je stalno partijao dok je bio dio One Directiona, nedavno je raskinuo zaruke s manekenkom Mayom Henry (21).

"Ja sam jedini krivac... Nisam baš dobar u vezama, najviše sam razočaran u sebe samoga jer stalno povređujem ljude i to me jako živcira. Očito moram još poraditi na sebi prije nego što se ponovno upustim u vezu. Uglavnom, opet sam solo. Znam da će ovo zvučati otrcano, ali bilo je najbolje za oboje da svatko krene svojim putem. Jednostavno nije išlo, više nisam davao sve od sebe i kraj je bio neizbježan", objasnio je pjevač.

Par je bio u vezi od kolovoza 2018. Inače, Liam je osvojio svoju bivšu djevojku Cheryl nakon što joj je propao kratki brak s francuskim restauratorom Jeanom-Bernardom Fernandezom-Versinijem za kojeg se udala nakon tri mjeseca veze. Pjevačica i Payne su dobili sina u ožujku 2017., a godinu kasnije su objavili da su prekinuli.

Njihovi prijatelji britanskim su medijima govorili kako je par naporno radio na vezi, no nisu je uspjeli spasiti. Zbog sina su ostali u dobrim odnosima, a oboje kažu da će zauvijek biti super prijatelji.

Dok su bili u vezi, Liam i Cheryl su često bili na meti kritika zbog njihove dobne razlike, a neki su tvrdili da se nešto među njima događalo i ranije dok je on bio jedva punoljetan.