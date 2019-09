Liam Hemsworth i Miley Cyrus predali su papire za razvod 7 mjeseci nakon vjenčanja.

Kolovoz ove godine bio je koban za jedan poznati holivudski par.

Miley Cyrus i Liam Hemsworth zajedno su proveli ukupno 10 godina s povremenim prekidima, a zatim su se napokon vjenčali. Intimna ceremonija održana je u njihovom domu, no svega 7 mjeseci nakon toga, par je predao papire za razvod.

Optužbe su momentalno počele pljuštati s obje strane, a šuškalo se kako je glavni krivac bila pjevačica koja se niti nije htjela udati, već je to učinila zbog Liamovog pritiska. Navodno je holivudski ljepotan želio i djecu, no njoj to nije bio prioritet, a bolje upućeniji izvori tvrde i kako se Miley za vrijeme braka ponašala kao da je single.

S druge strane, ona je nakon razvoda izbacila emotivnu pjesmu "Slide Away" u kojoj je poručila javnosti kako joj je bilo dosta "viskija i pilula", aludirajući na propali brak, no nije se oglašavala dalje u vezi njihove intime.

A sada se saznalo i kako je Liam za razvod saznao preko društvenih mreža. Naime, Miley je ovog ljeta započela vezu s blogericom Kaitlynn Carter s kojom je putovala Italijom, a Liam je na mrežama vidio fotografije njihovih vrućih poljubaca te tako saznao kako je ostao bez supruge. Izvori bliski 29-godišnjaku ističu kako je bio u šoku te se osjećao užasno.

Navodno je Liam smatrao kako za uspjeh njihovog braka još uvijek ima šanse. No nakon što su fotografije njegove supruge s drugom ženom od koje se ne odvaja obišle svijet, Liam je reagirao na vijesti.

"Samo želim reći da smo se Miley i ja odlučili rastati i želim joj puno sreće i zdravlja", kratko je napisao tri dana nakon toga.

Navodno je problem bila i njezina nevjera, no pjevačica inzistira na tome kako je veza s Kaitlynn započela nakon što su prekinuli.

Kako god bilo, društvene mreže doista su ružan način za saznati ovako bitne stvari.