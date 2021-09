Liam Gallagher na Twitteru je objavio svoju fotografiju s modricama i ogrebotinama koje je zadobio prilikom pada iz helikoptera.

Liam Gallagher, 48-godišnji bivši frontman grupe Oasis, svojim je obožavateljima otkrio da je nakon nastupanja na festivalu na otoku Wight pao iz helikoptera, podijelivši na Twitteru fotografiju s izudaranim licem, javlja u nedjelju BBC.

Gallagher se usporedio s Keithom Moonom, pokojnim bubnjarem skupine Who koji je bio poznat po divljem ponašanju te se našalio da bi fotografija lica s modricama mogla biti omot njegova sljedećeg solo albuma.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk