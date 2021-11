Leteći duo koji čine 12- godišnje djevojčice Greta i Lara u osmoj emisiji "Supertalenta" sve su impresionirale opasnom akrobacijskom točkom u zraku.

U osmoj emisiji "Supertalenta", koja je ujedno i posljednja audicijska emisija showa, gledatelji su upoznali talentirani leteći duo Greta i Lara.

Greta i Lara su dvije 12-godišnje djevojčice koje rade akrobacije u zraku. Počele su zajedno raditi sasvim slučajno jer su bile kompatibilne, a trenerica im je predložila da se prijave na "Supertalent". Uglavnom treniraju jednom dnevno po dva sata, ali često to bude i više.

"Moja prijateljica je trenirala akrobacije u zraku pa sam onda i ja došla kad sam bila mala. Prvo smo se naučili penjati, pa onda figure, pa koreografiju. U početku je strašno, ali kad se naviknete onda je fora", ispričala je Greta prije nastupa.

"Ja sam se htjela baviti gimnastikom, tražile smo nešto, i sasvim slučajno naletjele na to. Za početak je strah, ali onda se osjećaš moćnije. Ljudima u razredu to nije ništa posebno jer u njihovim glavama to svatko može. Mi smo prošle godine krenule skupa trenirati", kazala je Lara.

Nastupom su impresionirale žiri, a od publike su dobile gromoglasan pljesak.

"Mi smo tu imali više izvođača poput vas, ali ne znam da me netko dojmio tako kao vas dvije. Priča, koreografija i fenomenalna muzika, savršeno, impresivno, dostojno Supertalenta", komentirala je Maja Šuput.

"Moj dojam je bio da ćete pričom sakriti mali broj figura, a na kraju smo imali kompletnu stvar. Super nastup", pohvalio ih je Janko Popović Volarić.

"Bile ste nevjerojatno snažne, nema vam se što za prigovoriti", poručila im je Martina Tomčić.

S ostatkom žirija složio se i Davor Bilman koji je nekoliko puta naglasio koliko je ono što su izvele teško, i cure su s četiri "da" prošle u polufinale showa.