Lepa Brena morala je unijeti puno promjena u svoj život.

Lepa Brena bila je u Zagrebu i samo za našu ekipu dala videointervju. Progovorila je Brena o brojnim temama, no najprije nas je zanimalo kako je nakon uragana Irma prošla njezina kuća u Miamiju.

''Naša kuća je prošla dobro. Ta gospođica Irma bila je jako bijesna pa je s istoka malo skrenula na zapadnu obalu. Ali mi ćemo ionako srušiti kuću i napraviti novu. No, ja sam toliko ružnih stvari prošla u životu da me više ništa ne brine'', kazala je Brena koja završava dokumentarni film o karijeri sebe i Slatkog greha.

''Ove godine radimo dokumentarni film 'Ne daj da te kradu od mene'. Film će prikazati moju karijeru od 1982. do 1991. godine. Dokumentarac će otkriti i stvari koje se ne znaju o meni'', priznaje pjevačica.

Majčinim stopama krenuo je i sin Stefan koji je preko noći dobio horde obožavateljica.

''Stefan je odlučio pjevati. Nevjerojatna je to bila njegova odluka. Ako je to njegova želja, mora znati da pored sebe ima osobu koja u tom poslu više nije njegova mama. Ja ću mu morati ukazivati na greške. Put do uspjeha nešto je što mora biti rezultirano teškim, napornim radom i kvalitetom. Mi ćemo ga kao obitelj podržati'', kazala je Lepa Brena koja se iznenadila kada je Stefan izrazio želju da krene njezinim stopama.

Ipak, najviše nas je zanimalo Brenino zdravlje. Već se dugo šuška da je ono ozbiljno narušeno, no pri susretu, moramo priznati, Brena je izgledala kao da puca od zdravlja.

''Slomila sam ruku i imala operaciju u Lovranu. Imala sam divne doktore koji su me izvukli iz krize. Nakon 6 mjeseci opet sam pala i opet slomila lakat i opet otišla na operaciju. Tada nisam suzu pustila. Odlučila sam više se brinuti o sebi. Ja sam hiperaktivna i mozak mi radi sto na sat. Odlučila sam malo usporiti. Ja bolujem i od tromboze. To je pod apsolutnom kontrolom, pijem lijekove. Ja sam žena optimist, želim živjeti život i ne razmišljati o problemima. Tromboza zahtijeva potpuno drugačiji način života, drugačiji način ishrane, koji sam ja totalno promijenila. To zahtijeva umjerenu fizičku aktivnost, ne smijete se umarati, ne smijete biti u pregrijanim prostorijama… ali nije ni loše da se pije alkohol (smijeh). Vino je dobro protiv zgrušavanja krvi'', prepričala je najveća zvijezda na ovim prostorima.

Brena, unatoč brojnim hitovima, često pažnju dobije i zbog svoje nespretnosti na sceni. Naime, Internet je pun snimki gdje Lepa Brena pada tijekom nastupa.

''Ja napravim fenomenalan koncert, a na kraju vidim samo svoje noge kako lete u zrak. Ta je obuća prilično nestabilna, to su visoke štikle, scena mora biti ravna, a mi ne pjevamo uvijek u idealnim uvjetima. Za sve se spremim, ali za pad nisam nikad spremna. Kasnije to gledam pa analiziram. Ali brzo ustajem i nastavljam. I meni je to zabavno, ja sam šampion po tim smiješnim scenama. Nemam uigrane korake. Mene ponese, počnem plesati, pa mi se omakne ponekad'', kroz smijeh nam je ispričala Lepa Brena.