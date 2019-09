Leonardo DiCaprio progovorio je o vlastitoj karijeri i slavi.

Leonardo DiCaprio izjavio je kako smatra da svu svoju slavu može zahvaliti sreći koja ga je pratila u životu.

44-godišnji glumac koji je neke od svojih najpoznatijih uloga ostvario u filmovima "Titanic", "Povratnik", "Romeo i Julija" i "Vuk s Wall Streeta" vjeruje kako to može zahvaliti činjenici što se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu, kao i niz drugih prilika koje su mu se pružile u životu.

"Ne znam. Odrastao sam okružen ovom industrijom, mnogi prijatelji su mi glumci. Znam koliko je teško dobiti posao i znam koliko sam imao sreće što sam se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Da mi se to nije dogodilo, život bi mi se odvijao drastično drugačije", izjavio je Leo za The Mirror.

Ovaj miljenik žena, unatoč svojoj ljepoti i atraktivnom izgledu još se uvijek tu i tamo osjeća kao outsajder, čime se na početku karijere češće borio.

"Mislim da se svi u jednoj fazi karijere osjećaju poput outsajdera. Ja sam se često tako osjećao na početku karijere, kada sam tek počinjao. Osjećao sam se kao u nekom mitskom svijetu gdje će doći dobra vila i odabrati me. Znamo svi da ne bismo sjedili ovdje i radili to što radimo da nismo doživjeli taj trenutak sreće", priznao je.

Jedan od glavnih glumaca filma "Once Upon a Time in Hollywood", koji trenutno igra u domaćim kinima, voli svoju karijeru koju je ostvario u filmskoj industriji i uživa gledajući neke stare filmove.

"Super stvar kod snimanja filmova i prva stvar koju kažem svima kada to opisujem jest to što će oni zauvijek ostati u povijesti. Često gledam stare filmove, što je učinjeno prije mene. Pokušavam se usporediti i inspirirati s nekima od najvećih iz prošlih vremena.

"Neprestano gledam filmove i oduševljen sam time što je zapisano u filmskoj povijesti i svime što je učinjeno", priznao je Leo.