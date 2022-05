Leonardo DiCaprio i njegova djevojka Camila Morrone opuštali su se na plaži proteklog vikenda pa izmijenili nekoliko slatkih poljubaca!

47-godišnji oskarovac Leonardo DiCaprio nije mogao odvojiti ruke od svoje puno mlađe djevojke Camile Morrone (27) dok ju je u subotu nježno ljubio u čelo u šetnji obalom.

Par je bezbrižno uživao u zalasku sunca i međusobnom prisustvu, a kasnije su se skinuli u kupaće kostime i kupali se sa svojim psom Jackom.

Ovaj par svoju romansu poprilično dobro uspijeva održati privatnom, a o njima se krenulo šuškati još 2017. godine.

Par se prvi put skupa na crvenom tepihu pojavio tek 2020. godine na dodjeli nagrade Oscar, a nakon toga svega su nekoliko puta viđeni u javnosti i to na teniskim turnirima ili pokojem ručku u New Yorku.

Prije nego što je upoznao 23 godine mlađu ljepoticu, DiCaprio je slovio kao zakleti neženja i veliki zavodnik, a čini se kako je Camila djevojka koja ga je konačno uspjela smiriti.

Iako su već odavno počele kružiti glasine da se par zaručio, golupčići o tome mudro šute te ništa nisu komentirali medijima.

Iako je najpoznatija kao model, Camila se u posljednje vrijeme bavi glumačkom karijerom, a već je ostvarila hvaljene uloge u drami ''Mickey And The Bear'' i komediji ''Never Goin' Back''.

Nedavno je završila snimanje s Rileyjem Keoughom u seriji ''Daisy Jones & The Six'' za koju se očekuje da će izaći ove ili 2023. godine.

DiCaprijev sljedeći veliki projekt predviđa ponovno okupljanje sa svojim redateljem ''Vuka s Wall Streeta'' Martinom Scorseseom.

Leonardo će glumiti u pravoj kriminalističkoj drami ''Killers Of The Flower Moon''.

