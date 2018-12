Gisele i Leo u vezi su bili 5 godina, od 2000. do 2005.

Bivši top model sinoć je bio glavna zvijezda jednog eventa u rodnom Brazilu.

Radi se o Gisele Bundchen, 38-godišnjoj manekenki koja je nekada bila jedna od najljepših i najplaćenijih manekenki današnjice.

Naravno, zanosna Brazilka bila je i jedna od najpoznatijih Victoria's Secret anđelica, a i danas u četvrtom desetljeću na izgledu bi joj pozavidjele i neke mlađe žene.

Njezina je linija i dalje savršena, što Gisele može zahvaliti jogi i pravilnoj prehrani, a besprijekorni izgled zasigurno može zahvaliti i stabilnom privatnom životu. Naime, manekenka je od 2009. godine u sretnom braku sa sportašem Tomom Bradyjem s kojim ima dvoje djece, a par i dan danas izgleda jednako zaljubljeno kao i prvog dana.

Podsjetimo, par se počeo viđati u prosincu 2006. godine kada ih je spojio zajednički prijatelj. U pitanju je bio spoj na slijepo. A upravo je markantni Tom Brazilki vratio vjeru u ljubav nakon bolnog prekida s holivudskim srcolomcem Leonardom DiCaprijem.

Gisele i Leo u vezi su bili 5 godina, od 2000. do 2005. U to vrijeme oni su bili "it" par, a glumac je učinio sve kako bi impresionirao slavnu manekenku. Zamijetio ju je tijekom jedne revije te poslao cvijeće, no prvi pokušaj udvaranja nije uspio, jer je ona u to vrijeme bila u vezi s modelom Scottom Barnhillom. Gisele je u međuvremenu prekinula vezu, a onda ju je s Oskarovcem spojio zajednički prijatelj. U to vrijeme, Leonardo se viđao s bogatašicom Paris Hilton, no prekinuo je taj odnos kako bi se "oslobodio" za Gisele.

Iako se činilo kako je među parom sve u najboljem redu, 2005. godine uslijedio je prekid, jer se Leonardo navodno nije želio skrasiti, dok je ona htjela zasnovati obitelj. Par je kratko prekinuo i 2002. godine, no brzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugoga. Upravo su se 2005. godine po prvi put službeno pojavili u javnosti kao par i to na dodjeli Oscara kada je Leonardo nominiran u kategoriji "najboljeg glumca". Oscara tada nije osvojio, a bilo mu je to prvo i posljednje službeno pojavljivanje s Gisele u javnosti.

Niti jedna strana nikada nije otkrila pravi razlog prekida, no oboje su brzo nastavili dalje: on s razno raznim dugonogim modelima, a ona sa surferom Kellyjem Slaterom i glumcem Joshom Hartnettom. A onda je stigao njezin princ na bijelom konju, Tom, a sve ostalo je povijest.

Leonardo je trenutno u sretnoj vezi s više od dva desetljeća mlađom manekenkom i glumicom Camilom Morrone, a šuška se kako se napokon planira skrasiti.