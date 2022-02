Leonarda Lončar proslavila je Valentinovo sa svojom djecom na koncertu Nine Badrić u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Bivša supruga Zvonimira Bobana, lijepa Leonarda Lončar, proslavila je Valentinovo u omiljenom društvu.

Fotografi su je snimili u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu gdje je sa svojom djecom uživala u koncertu svoje prijateljice Nine Badrić i nije skidala osmijeh s lica.

Ovo je prvi Dan zaljubljenih koji slavi kao slobodna žena nakon što je u braku s umirovljenim nogometašem provela 28 godina i još četiri u vezi. Za njihov razvod doznalo se u svibnju prošle godine, a Leonarda je o svemu nedavno otvoreno progovorila za IN Magazin.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše, OK. Uglavnom, nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim ni za čim", priznala je Leonarda.

Doznalo se i kako je nekoliko mjeseci nakon razvoda pretrpjela moždani udar.

"Prestrašio me lagani moždani udar lanjskog rujna. Dok sam gledala s Martom televiziju, osjetila sam laganu zimicu i zatim pala u nesvijest. Marta je odmah nazvala mog brata, koji me odvezao na hitnu. Napravili su mi CT mozga, dali kontrast i nakon dva dana me pustili kući. Kad sam poslije mjesec dana otišla na kontrolu, ponovili su CT i kontrast te konstatirali da je sve to posljedica stresa", izjavila je Leonarda za Gloriju.

Bivši supružnici zajedno imaju petero djece od kojih su od kojih su četvero posvojili, a 2009. godine su postali i biološki roditelji djevojčice.

Boban je nakon razvoda već pronašao sreću s 19 godina mlađom stomatologinjom Marijanom Gikić.

