Leonarda Lončar je nekoliko mjeseci nakon razvoda od Zvonimira Bobana imala moždani udar zbog čega je završila u bolnici.

Nakon što je progovorila o razlozima razvoda sa Zvonimirom Bobanom nakon 28 godina braka, Leonarda Lončar otkrila je i da je pretrpjela moždani udar i to samo nekoliko mjeseci nakon razvoda.

"Prestrašio me lagani moždani udar lanjskog rujna. Dok sam gledala s Martom televiziju, osjetila sam laganu zimicu i zatim pala u nesvijest. Marta je odmah nazvala mog brata, koji me odvezao na hitnu. Napravili su mi CT mozga, dali kontrast i nakon dva dana me pustili kući. Kad sam poslije mjesec dana otišla na kontrolu, ponovili su CT i kontrast te konstatirali da je sve to posljedica stresa", izjavila je Leonarda u za Gloriju.

Leonarda danas pazi na zdravlje i mora uzimati lijekove te odlaziti na redovite kontrole.

U nedavnom intervjuu u rubrici In Magazina Sasvim opušteno progovorila je iskreno o razlozima raskida s bivšim suprugom i otkrila kako im nije presudila treća osoba.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše, ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim ni za čim", zaključila je Leonarda.

