Leona Paraminski i njezin muž Tin Komljenović nisu mogli prirodnim putem dobiti dijete pa su se u Hrvatskoj podvrgnuli medicinski potpomognutoj oplodnji.

Leona Paraminski (41) stigla je u Hrvatsku u prosincu prošle godine i tada je otkrila za In magazin da ostaje duže, ali i da joj je i dalje jedna od najvećih želja majčinstvo.

Našoj glumici se to i ostvarilo, a kako je otkrila za Gloriju došla je u Lijepu našu jer njen muž Tin Komljenović (38) i ona nisu mogli postati roditelji prirodnim putem pa su se kod nas podvrgnuli medicinski potpomognutoj oplodnji.

Početkom siječnja Leona je za In magazin rekla da joj je pri vrhu želja majčinstvo. "Pa naravno da je to uvijek. Ali imam ja puno želja, onda one iz godine u godinu neke propadnu, neke se stvore, neke imam nove", istaknula je glumica koja je ranije rekla da spremna za umjetnu oplodnju ili posvajanje djeteta.

Inače, Paraminski je s mužem Tinom, s kojim je u braku od 2012., preselila u Santa Barbaru prije šest godina. Progovorila je za In magazin o takozvanom američkom snu.

"Ja mislim da je američki san jedna velika laž i da zapravo ne postoji, ono što je Amerika bila nekad nije danas, uzela sam najbolje od nje, puno mi se stvari otvorilo i meni i Tinu. Ja nisam još ostvarila svoje snove, ono što sam ja mislila da bi ja htjela i mislim da će mi za to doći vrijeme'', ispričala je glumica.