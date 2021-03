Leona Paraminski je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se drži za trudnički trbuh dok se u pozadini vidi duga.

Zagrebačka glumica s američkom adresom Leona Paraminski (41) vratila se u Santa Barbaru gdje živi već šest godina sa suprugom Tinom Komljenovićem (38) nakon što se u Hrvatskoj uspješno podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji.

Iz sunčane Kalifornije objavila je fotografiju na kojoj je prvi put na svojem Instagramu pokazala trudnički trbuh.

"Sreća", napisala je glumica kratko uz fotku na kojoj se drži za trbuh koji se jedva nazire ispod slojeva odjeće koje nosi. Fotografijom je izazvala lavinu reakcija, a javile su joj se i mnoge druge poznate Hrvatice, uključujući Bojanu Gregorić Vejzović, Sementu Rajhard i Anitu Dujić koje su joj u komentarima ostavile srce.

Mnogi su komentirali i dugu koja je dodatno uljepšala cijeli prozor.

Podsjetimo, Paraminski je u veljači za Gloriju otkrila da ona i njen suprug čekaju svoje prvo dijete, a tada je i za IN Magazin potvrdila kako je trudna više od tri mjeseca te je progovorila o potpomognutoj oplodnji na koju se odlučila nakon što nije uspjela začeti prirodnim putem.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon", kazala je, a prisjetila se i navale emocija kada je doznala da je ostala trudna.

Spol djeteta nije htjela odati, no otkrila je da će njemu ili njoj nadjenuti internacionalno ime.

Dječak ili djevojčica stiže krajem kolovoza, a u istom će mjesecu Leona proslaviti i 42. rođendan.