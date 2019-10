Leo Messi i njegova supruga Antonela Roccuzzo zaljubili su se još u djetinjstvu.

Na dodjelu ovogodišnje Zlatne kopačke Leo Messi poveo je prelijepu suprugu Antonelu Roccuzzo te sinove Matea i Thiaga.

Ipak, ni slatki i uzbuđeni klinci te njegova šesta osvojena kopačka nisu uspjeli zasjeniti zanosnu Antonelu, koja se posebno potrudila da sve oči budu uprte u nju i njezin dekolte.

Naime, ljepotica, koja je inače majka troje djece, blistala je u crnoj kombinaciji s dekolteom do pupka, i to doslovno, no on je bio u granicama dobrog ukusa.

"Čestitam ti. Zaslužuješ i više od ovog. Tako sam ponosna što si osvojio šestu Zlatnu kopačku", napisala je Antonela suprugu na Instagramu.

Podsjetimo, jedan od najboljih nogometaša svijeta i 31-godišnja ljepotica zaljubili su se još u djetinjstvu. Zanimljivo je to da je Messi ljubav svog života upoznao kada je imao samo 5 godina, a u jednom je intervjuu priznao kako se u nju zaljubio kad mu je bilo svega 9 godina.

Sretni par upoznao se preko Antonelina rođaka Lucasa, koji je bio Messijev najbolji prijatelj u djetinjstvu. Kako su se dječaci zajedno igrali, ponekad bi im se pridružila i slatka Antonela.

Kako par cijeni svoju intimu, samo njihovi najbliži prijatelji i obitelj znaju koliko su dugo zapravo u vezi. Javnost je prvi put dobila potvrdu o njihovoj vezi 2008. godine.

Par se vjenčao u lipnju 2017. u Argentini, a imaju i troje djece. Prvi sin rodio im se 2012., a 2015. drugi sin. U veljači 2018. dočekali su svoje treće dijete, ponovno sinčića.

Prije no što je postala model, Antonela je studirala stomatologiju, no nikada nije diplomirala. Zatim se okrenula socijalnom radu, no na kraju je završila pred objektivima fotoaparata i na modnim pistama.

Danas ima više od 11 milijuna sljedbenika, a profil joj je prepun privatnih fotografija neodoljive obitelji.