Holivudska glumica Lena Dunham, blago rečeno, zaskočila je svoga kolegu Brada Pitta te ga pokušala poljubiti ravno u usta crvenom tepihu premijere filma "Once Upon a Time In Hollywood" na londonskoj premijeri.

Lena i Brad posljednjih nekoliko mjeseci proveli su dosta vremena zajedno i družili se, no sudeći po zbunjenom izrazu lica čini se kako je kolegičin potez i njega itekako iznenadio. Baš kao i ostatak glumačke ekipe koji se našao u blizini, a koje Lena u tom trenutku uopće nije doživjela.

Glumica je nedavno na svom profilu na Twitteru objavila nekoliko fotografija sa seta, a na jednoj se našao i Brad.

It’s not every day I get to wear a mumu, go barefoot, flirt with #BradPitt, and join a cult… as a job. Today @OnceInHollywood comes out. Get thee to the theatre to see this gem of cinematic history. https://t.co/ngl9HNy3aY pic.twitter.com/YCg2AlYRCB