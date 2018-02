"Stilske vježbe" najdugovječnija su predstava na svijetu... O njoj je progovorila Lela Margitić, koja je angažman dobila davne 1970. godine.

Stilske vježbe - najdugovječnija su predstava na svijetu s istim glumačkim sastavom - Perom Kvrgićem i Lelom Margitić. Kako je izgledala njezina prva izvedba Stilskih vježbi, te hoće li predstava i dalje igrati - otkrila nam je u intervjuu Lela Margitić.

"Za vrijeme najveće gužve u tramvaju broj 11, jedan tip od kojih 26 godina, sa jednim ludim šeširom, konopčić umjesto vrpce bijesni na jednog susjeda. Predbacuje mu da ga ovaj gurne svaki put kad netko prođe. Uto primijeti jedno slobodno mjesto, zaleti se i zauzme ga", prisjeća se Lela Margitić samog početka predstave koju je odigrala, ni sama ne zna, koliko puta. Ulogu je preuzela 1970. godine kada je umjesto Mije Oremović postala glumačka partnerica Peri Kvrgiću.

Za nju je to, kaže, bila velika čast. "A to je za mene bilo zaista jako traumatično jer predstava je bila slavna, ja sam gledala bila je fantastična, strašno mi se dopala. Za mene je to bila velika čast, ja sam tvrdila da ja to ne mogu. S Perom sam imala tri probe i sve te tri probe je bio jako nervozan", prisjeća se Lela. Pozornica je skromna, predstava, kaže Lela, jeftina. Tekst predstave u 50 godina, koliko se izvodi, nije se mijenjao. "To je jedna fantastična adaptacija koja nije imala velikih ambicija u to vrijeme", dodaje legendarna glumica.

Bez previše ambicija - no dočekali su 50-ti rođendan Stilskih vježbi. Nedavno su ga trebali proslaviti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, ali to je do daljnjeg odgođeno. Hoće li igrati i dalje, ovisi o Peri Kvrgiću. "Pa ne znam, pravo da vam kažem, nisam sigurna, ovisi o Peri. On ovog časa zaista nije u dobroj kondiciji za predstavi, pa ćemo pričekati", zaključuje Lela Margitić.