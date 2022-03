Leighton Meester otkrila je detalje boravka u Hrvatskoj gdje je snimala film "The Weekend Away".

Američka glumica i zvijezda hit-serije "Tračerica" Leighton Meester ovih je dana glavna tema svjetskih medija i to zahvaljujući filmu "The Weekend Away" koji je snimala u Hrvatskoj o čemu je progovorila u intervjuu za ET.

35-godišnja Leighton priznala da joj snimanje u Lijepoj Našoj nije bilo jednostavno i to prvenstveno jer je dugo morala biti razdvojena od obitelji, koja joj se mogla pridružiti tek na kratko vrijeme.

"Prva dva tjedna tamo sam imala cijelu obitelj. Da ih nije bilo, izgubila bih se. Kćer, starije dijete, otišla je s mojim mužem, jer je on radio u Sjedinjenim Državama. Bili sam razdvojeni mjesec dana, što je bilo najduže no ikada prije. I nije bilo cool", priznala je.

Iako je njezin sin, čije ime javnosti zasad nije otkrila, ostao s njom u Hrvatskoj, nisu uspjela provoditi puno vremena zajedno zbog užurbanog radnog rasporeda.

"Bila sam sa svojom bebom, ali on je beba i nismo se mogli odvojiti jedno od drugog. Bilo mi je teško ostaviti ga veći dio dana jer ne postoji lak način da se to učini", otkrila je.

"The Weekend Away" ovih je dana najgledaniji Netflixov film u Hrvatskoj, što nimalo nije čudi obzirom na činjenicu da se upravo na našoj obali i snimao. Osim Leighton u filmu se mogu vidjeti i brojna domaća glumačka lica poput Amara Bukvića, Marka Braića i Ive Mihalić.

Radnja filma temelji se na romanu autorice Sare Alderson, a u njezinu se središtu nalaze dvije prijateljice koje u Split dolaze na odmor iz snova koji postaje pravna noćna mora kada jedna od njih biva ubijena.

Film nije pokupio dobre kritike te su ga mnogi ocijenili lošim, a na IMDB-u ima ocjenu 5,6. Na istoj platformi mnogi su komentirali da su očekivali više od samoga filma, no upravo Split ih je oduševio te su redom komentirali kako je "The Weekend Away" dao posebnu čar Splitu, koji je po svima ionako predivan grad.

Snimanje je trajalo od 31. svibnja do 2. srpnja prošle godine na nekoliko lokacija u Splitu, ali i južnije. Dioklecijanova palača, Peristil, Matejuška, Splitska Riva, Noćni klub Zenta i Crkva svetog Vlaha u Dubrovniku samo su neke od znamenitosti koje su prikazane u Netflixovom filmu.

Leighton je u braku s glumcem Adamom Brodyjem s kojim ima dvoje djece i detalje iz privatnog života ne otkrivaju često, a tajili su i vijest o njezinoj drugoj trudnoći. Glumica se inače proslavila serijom "Tračerica" u kojoj je glumila zločestu Blair.

