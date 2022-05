Glazbenik Nick Cave doživio je još jednu strašnu tragediju u svom životu. Preminuo mu je i drugi sin i to samo sedam godina nakon smrti prvog.

Sin Nicka Cavea Jethro Lazenby preminuo je u dobi od 30 godina i to sedam godina nakon što je zvijezdin 15-godišnji sin Arthur preminuo u padu.

''S puno tuge mogu potvrditi da je moj sin Jethro preminuo'', rekao je Cave.

''Bili bismo zahvalni za obiteljsku privatnost u ovom trenutku.''

Lazenby je ranije ove godine bio u zatvoru nakon napada na Jethroovu majku Beau Lazenby u Melbourneu.

Lazenby je pronašla svog problematičnog sina na svojim ulaznim vratima 7. ožujka nešto poslije ponoći. Sljedećeg jutra par se posvađao gdje je Lazenby udario majku u lice, uzrokujući krvarenje i modrice, a potom završio u zatvoru.

Lazenbyjeva majka bila je manekenka, a 1991. godine bila je u vezi s Caveom.

Unatoč tome što je koristio očevo ime kako bi vodio vlastitu manekensku karijeru, Lazenby je u prošlosti rekao da nije upoznao Cavea do svoje sedme godina.

Tijekom svog života Jethro je imao brojne sukobe sa zakonom, a napad na majku nije jedini. Godine 2018. bio je u zatvoru zbog nasilnog napada na svoju djevojku.

Jethrov menadžer rekao je kako se model borio sa šizofrenijom, a točan uzrok smrti još se ne zna

Drugi Caveov sin, Arthur, pao je s litice u dobi od 15 godina u Brightonu. Pronađen je nakon pada s 9 metara visoke litice, ubrzo su ga prevezli u bolnicu ali nije mu bilo spasa. Preminuo je od posljedica pada.

Emocije kroz koje je prolazio nakon gubitka sina Nick Cave je pokazao u dokumentarnom filmu "One More Time with Feeling", a Arthurovu smrt opjevao je i na svoja dva albuma, "Skeleton Tree" i "Ghosteen".

