Eva Ras i u 80 godini života ima mnogo glumačkih projekata, a njezina karijera traje već 61 godinu.

Eva Ras je jedna od najvećih glumica na području bivše Jugoslavije, a u 80. godini života se nije umirovila i progovorila je o teškim trenucima svoje karijere.

Naime, priznala je za srpski Blic da ju mnogi vrijeđaju, šikaniraju i osporavaju njezin talent. "Nije potrebno samo završiti škole, ja se i samoj sebi divim da sam 61 godinu glumica. Baš ovog rujna navršila sam toliko godina. Kazališta sam uvijek mrzila, to ne mogu objasniti, a uvijek sam morala glumiti u njima. Čak sam i sada u starosti igrala u „Madlenijanumu“ s Katarinom Radivojević. Stalno imam probleme da me osporavaju, vrijeđaju, šikaniraju. Za mene nema ni buketić cvijeća, nemam što ni slaviti. Znate li što je za mene nagrada, to što me i dalje redatelji zovu, iako imam ovoliko godina", ispričala je Eva.

Srpskoj glumici je jedan od zadnjih projekata studentski film "Ludnica subotnje večeri“ u kojem se pojavljuje i reality zvijezda Kija Kockar. "Svim reality zvijezdama, pjevačicama želim svu sreću da postanu glumci, bila sam i reality zvijezda, to je lako. A biti glumačka zvijezda je mnogo teže", istakula je Ras za Blic.

Eva za razliku od mnogih njenih kolega tvrdi da njen posao nije stao zbog koronavirusa. Kaže da je nikad više serija snimljeno upravo u ovom razdoblju i da se u svim projektima ne ističu mladi glumci. "Mi nikada više nismo radili. Čula sam da se trideset serija istovremeno snima, to znači da mi sebe više ne cjenimo. Srbija ima šest milijuna stanovnika i sigurno nema potrebe za 30 serija, već samo tri fantastične. Mladih glumaca ne postoji, otišli su na neka druga životna zanimanja. To je strašno da završite škole i ne možete raditi", ispričala je glumica.

Inače, glumica je osim po velikom talentu poznata i po tragičnom privatnom životu. Prije 32 godine joj je umro suprug Radomir Stević Ras, a Parizu pod nerazriješenim okolnostima izgubila kći Krunu. "Moja kćerka Kruna umrla je u svojoj 24. godini u Parizu 1993. godine. Tamo je studirala. Pričalo se svašta o uzrocima njezine smrti, ali ništa nisam htjela demantirati. Ono što nitko ne može poreći je da je Kruna Ras bila najmlađa srpska spisateljica koja je od sedme do dvanaeste godine objavila tri književna remek-djela", rekla je Eva prije dvije godine za srpski Glossy.