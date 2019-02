Lauren Sanchez prošle godine započela je vezu s Jeffom Bezosom, a njihova ljubavna priča u medije je dospjela početkom ove godine.

Ime Lauren Sanchez na naslovne strane medija dospjelo je nakon što je razotkrivena njezina afera s oženjenim Jeffom Bezosom, najbogatijim čovjekom na svijetu.

Otkako je početkom siječnja cijeli svijet saznao za ovu priču, Lauren je pokrenula proces rastave od supruga Patricka Whitesella, a to je onda potaknulo i niz drugih promjena u njezinu životu.

Naime, kako piše The National Enquirer, Lauren je raskinula i sve veze s bratom Michaelom jer je navodno upravo on vijest o njezinoj vezi s Bezosom plasirao u medije. Navodno im je ustupio neke od poruka koje je njegova sestra izmijenila s milijarderom. The Washington Post piše također da je Michael mnogo puta u prošlosti medijima davao informacije o detaljima iz života drugih svojih klijenata kojima je bio menadžer.

Sanchez je osupnuta ovom informacijom jer je bratu dala posao i posudila mu najmanje 165 tisuća dolara te ga tako spasila od bankrota.

Michael sad tvrdi da su informacije o tome da je napakostio vlastitoj sestri neistinite te da je uz nju u dobru i zlu već 49 godina, otkako se rodila.

''Kad smo se svađali, od djetinjstva, do fakulteta, kad god bi netko nešto rekao protiv nje, uvijek sam je branio i štitio do samog kraja. To je rezime našeg odnosa'', tvrdi on.

Nakon što je cijela afera izašla na vidjelo, Bezos je sam sve priznao na Twitteru, kao i da se nakon 25 godina rastaje od supruge MacKenzie Bezos.

"Kao što članovi naše obitelji i bliski prijatelji već znaju, nakon dugog razdoblja ljubavnog istraživanja i probne razdvojenosti, odlučili smo se razvesti i nastaviti živjeti svoje živote kao prijatelji. I da smo znali da ćemo se razvesti nakon 25 godina, svejedno bismo se vjenčali", napisao je Jeff tada.

Milijarder i Lauren navodno su se počeli viđati prošle godine na proljeće.

Jeff i MacKenzie vjenčali su se 1992. godine, a dvije godine kasnije on je pokrenuo Amazon u garaži njihova obiteljskog doma. Roditelji su trojice sinova koje je rodila MacKenzie, a posvojili su i jednu djevojčicu iz Kine.

A da cijela stvar bude zanimljivija, Jeff i Lauren poznaju se godinama, kao i njihove obitelji, i često su se družili. Prije nekoliko godina snimljeni su na jednoj zabavi, zajedno s uskoro bivšim Laureninim suprugom Patrickom Whitesellom.

Sve o Lauren možete pročitati OVDJE.