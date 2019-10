Reality zvijezda Lauren Goodger pozirala je u zelenom neon badiću i pokazala stražnjicu.

Dobro je poznato da je stražnjica latino dive Jennifer Lopez osigurana na vrtoglavih 27 milijuna dolara, no kada vidite bujnu pozadinu ove Britanke - zaboravit ćete na sve ostale guze svijeta.

Naime, reality zvijezda Lauren Goodger proslavila se u britanskom showu "The Only Way Is Essex" u kojem se pojavljivala od 2010. do 2012., a sada oduševljava svojim oblinama. Nakon što se na televiziji predstavila javnosti, Lauren je postala jedna od najpoznatijih starleta Velike Britanije, a pronašla je i način kako pridobiti što veći broj pratitelja na Instagramu.

Golišave fotke i obnaženi selfiji ostavljaju bez daha, a sada su ljepoticu paparazzi uhvatili kako odmara u Marbelli u neon zelenom bikiniju koji je više sakrio no otkrio. Dok se brčkala u bazenu, Lauren nije zaboravila i senzualno pozirati, pa je tako otkrila pogled na svoju nevjerojatno raskošnu guzu s kojom se čak ni ona J.Lo ne može mjeriti.

Lauren se ne srami priznati da se podvrgla cijelom nizu estetskih operacija već svoje umjetne obline izbacuje gdje god i kad god stigne. Samouvjerena i seksi, Lauren na Instagramu ima preko 700.000 pratitelja, kojima se očito njezin izgled jako sviđa.