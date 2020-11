Larsa Pippen bila je najbolja prijateljica Kim Kardashian, ali sada tvrdi da je njoj i ostalim članovima obitelji Kardashian-Jenner mozak isprao Kanye West.

Američka starleta i dizajnerica nakita Larsa Pippen pokazala je svoje zamamne obline u minijaturnom bikiniju dok je uživala pod suncem Floride i hvatala osunčan ten.

Fotografije pogledajte ovdje.

To je jedno od njezinih prvih pojavljivanja u javnosti nakon što je nedavnim intevjuom unijela nove nemire u obitelj Kardashian-Jenner nakon što je izjavila da joj se Kanye West povjeravao i to putem telefona u ranim jutarnjim satima. Uz to tvrdi i da je baš on isprao mozak svim članovima slavne reality obitelji i okrenuo ih protiv nje, iako je godinama bila najbolja prijateljica Kim Kardashian. Razlog tome je navodno što je blokirala njegove pozive.

"Kanye me zvao u četiri, pet ili šest sati ujutro. Ja sam bila osoba kojoj se javljao kada je htio razgovarati i slušala sam ga. Govorila sam mu da ga volim, da je nabolji i da će sve biti u redu. Bila sam njegova osoba za poziv kada nije bio zadovoljan razgovorom s nekim drugim ljudima. Kako se to preokrenulo? Možda zato jer sam ga blokirala, nisam više mogla podnositi njegove pozive. Ne mogu, iscrpio me i zato sam ga blokirala. Očito ga je to stvarno uzrujalo", otkrila je starleta.

Priznala je i kako ju je on, ali i cijeli klan Kardashian-Jenner stvarno povrijedio.

"Je li me zaboljelo to? Jest. Ali istovremeno, nisam učinila baš ništa loše. Svima sam bila najiskrenija i najbolja prijateljica", izjavila je i dodala da je Kanye kriv što su ju Kourtney i Khloe prestale pratiti na društvenim mrežama.

"Kanye je doslovno isprao mozak cijeloj obitelji. Ne znam. Jako puno toga im je napričao o meni", izjavila je.

Larsa je podigla prašinu i navodima da se zabavljala s Tristanom Thompsonom, prije nego je Khloe bila s njima i time zapravo odgovorila na glasine da je pokušala ostvariti romantičnu vezu s bivšim dečkom Kylie Jenner Travisom Scottom.

Nakon njezina intervjua većina se okrenula protiv nje, pa su tako neki izvor za E! izjavili kako misle da Larsa zrači negativnom energijom. Jedan od njih rekao je i kako je dosadila najslavnijoj reality obitelji otkako su je uhvatili kako im priča iza leđa i da je sve to bilo previše.

Larsa i Kim posljednji su se put vidjele prije nekoliko mjeseca, a Kim ju je također odavno prestala pratiti na društvenim mrežama.