Lana Mihić, Anja Alavanja i Ecija Ojdanić otkrile su nam sve o svojem blagdanskom stolu.

Blagdanski stol često je mjesto izobilja. Unatoč tome što blagdani trebaju biti skromni, naprosto svi želimo tih dana uživati i hrana u većim količinama sastavni je dio ovog dijela godine.

''Blagdanska hrana ili blagdanski stol su uvijek nekako tradicionalni, pa ni ja ne bježim od toga, a i zapravo volim ta «stara» jela, vraćaju me u djetinjstvo. Za Badnjak obavezno bakalar, ali tu suprug i ja malo težimo kreativi, pa imamo nekoliko vrsta bakalara, od jušnog, tučenog, pašteta od bakalara, pa do nekih novih izazovnijih jela (orada, Sipa, hobotnica, brancin – jedemo sirovo) kojima nekako želimo unijeti malo živosti u našu kuhinju. Kako se radi o obiteljskim blagdanima, moramo paziti da budu zadovoljni i Antini i moji roditelji, ali do sada su uvijek pozitivno reagirali na moje specijalitete, pa se nadam da će i ove godine uživati u svemu što ću pripremati. Božić je namijenjen za francusku salatu, puricu i mlince, odojak, janjetina, ma ima tu svega, ali baš kao i za Badnjak, uz klasiku i tradiciju, volim se poigrati s namirnicama i začinima i hrani dati neki novi okus, učiniti ju zanimljivijom i cijeli taj blagdanski stol obogatiti detaljima koji ovakve dane čine posebnima'', otkrila nam je Lana Klingor Mihić.

Lana Klingor Mihić, Ante Mihić (FOTO: Instagram)

''Ja uvijek volim izmišljati nešto novo, pa listam kulinarske časopise i kopam po internetu. Ali ono što je sigurno, napravit ću zalihu francuske salate, tuna paštetu za međuobroke, a suprug na rešou na balkonu kuha bakalar. I onda mu toliko smrdi, da ga on ni ne takne. Uvijek radim i barem dvije vrste kolača, a to budu uvijek poluzdrave verzije. Uvjerenja mi ne daju da stavim bijeli šećer ili obično brašno. A onda se bar svi tješe i neumjereno jedu moje kolače s uvjerenjem da su sigurno zdravi čak i kad imaju hrpu čokolade i maslaca. Inače, nemam pritisak nakuhavanja, jer već po običaju, za Badnjak smo kod mojih, za Božić kod prijatelja'', otkrila nam je voditeljica Anja Alavanja.

''Ovo mi je najdraži dio godine. Uvijek nekako rekapituliramo svoja dostignuća, posvetimo vrijeme ljudima koje volimo, a i trpeza je nešto što ide uz to. Sve najprije krene s pripremom kolača, iako moji nisu od kolača ali čisto da mi kuća zamiriše. Volim napraviti sirovu tortu za ovu prigodu. Mi Badnjak provodimo kod svekrve koja je s kontinenta pa sam ja zadužena za sve morske delicije. Ja ću raditi bakalar na bijelo i na crveno te rižoto od sipe i nešto ribe u pećnici. Doduše, moram reći da moj muž nikako ne voli te riblje mirise tijekom spremanja hrane. Za Božić ću ja donijeti pašticadu s domaćim njokima. Ja sam prava Vlajina i ne smije nikada nedostajati hrane'', kazala nam je glumica Ecija Ojdanić.

Ecija Ojdanić (Foto: Goran Jakus/PIXSELL)

Ipak, zna se dogoditi da jelo naprosto ne uspije. Zagori, prekuha se, nije fino…

''To što nije dobro ispalo pojede suprug Ante, šalim se naravno. Moram priznati da sam se uistinu ispraksirala vezano uz ta tradicionalna jela, da i ne pamtim dane kada je nešto krenulo po krivu, iako naravno, uvijek postoji mogućnost da ne ispadne sve onako kako ste zamišljali. Neke stvari uvijek se mogu ponovo skuhati ili pripremiti poput mlinaca, pa čak i francuske salate, ali purica od nekoliko kilograma ako je upropaštena, tu nema pomoći. Ili se možemo pozvati kod susjeda na ručak. Važno je uvijek imati plan B'', priznaje Lana Klingor.

''Nisam pesimist, kad ne uspije, odnosno ne ispadne ukusno, opet nekako spasim stvar, pa doradim recept, a ako ni to ne prođe, onda neuspjelo jelo pojedem sama. Prije dvije godine sam radila neke zdrave suhe keksiće koji nisu baš nikako uspjeli, a unutra je bila hrpa zdravih, a i skupih sastojaka poput indijskih oraščića, kokosovog ulja, pa su tako razmrvljeni završili u granoli za doručak'', priznaje Alavanja.

Anja Alavanja i Željko Romac (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL)

''Ako zagori onda se pokuša spasiti, a ako ne onda sve ispočetka. Ne događa mi se baš to ali važno je biti koncentriran na pripremu hrane pa se trudim ne pričati na mobitel dok kuham. Ako nešto baš ne valja, jednostavno bacim. Suprug ne voli prikrivene mirise zagorenog tako da…'', priznaje Ecija.

Ipak, kada ne uspije neki imaju trikove kako sve zamaskirati.

''Nema u kuhinji trikova. Ili je ukusno ili nije. Nekim začinim možeš popraviti stvar, jelima možete dati poseban štih i poseban okus, ali samo ako su pripremljena na kvalitetan način, inače nema spasa. Bitno je pogoditi pravu mjeru, da hrana ne bude preslana, prezačinjena, jer kada imate boga obiteljski stol (mislim na broj ljudi), onda onaj od prvog do zadnjeg moraju uživati jednako i tek tada ste sigurni da ste uspjeli u onome što ste skuhali i pripremali'', kazala nam je Lana te otkrila što će se naći na njezinom blagdanskom stolu.

''Kao što sam i rekla za Badnjak je obavezan bakalar, iako posljednjih nekoliko godina eksperimentiram i s drugom ribom, a za Božić purica i mlinci, jer ta tradicija je neuništiva i brat bi me «ubio» da ga dočekam s nečim drugim na božićnom stolu. Preferiram novitete u kuhinji, treba se igrati i stvarati, jer kuhinju je idealno mjesto, gdje uspijem ostvariti sebe, ali treba poštivati i običaje, na kojima smo odrasli, koje će naslijediti naša djeca i koji su na kraju krajeva nešto što uvijek ima mjesto na mom jelovniku'', otkriva Lana.

''Važno je da su za stolom voljeni i dobri ljudi, obitelj i prijatelji, a tek onda dobra hrana. Mi smo hedonisti i volimo dobro skuhati i dobro pojesti'', nadodala je Ecija Ojdanić.