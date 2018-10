Lana Klingor suprugu je poklonila pjesmu, a onda ju je odlučila podijeliti i s javnošću.

''Prošlo je 1830 dana. Čini se malo, no iako brojka nije nimalo važna, upravo toliki broj dana jedna se žena zove tvojom i upravo to ju čini najsretnijom i najponosnijom na svijetu'', ovim riječima Lana Klingor Mihić započela je emotivnu poruku namijenjenu suprugu s kojim pet godina dijeli sve.

Bivša pjevačica, danas uspješna PR menadžerica i pobjednica Celebrity Mastershefa 2016. godine, svoju je strast našla u kulinarskim vodama i u tome uživa. Na povratak u glazbene vode i ne pomišlja, no ipak je snimila pjesmu „Radost“, koju je posvetila najvećoj ljubavi – svom suprugu Anti!

Andrea Čubrić, Lanina prijateljica, pretočila je njezine misli u pjesmu i nastala je „Radost", pjesma koja je već pronašla put do slušatelja i osvojila glazbene urednike.

„U trenutku dok ovo pišem, imam osjećaj da uopće ne mogu izraziti sve što prema tebi osjećam, no znam da te samo moje srce zna, onako kako to zna samo ljubav. Nisam sigurna da bih mogla disati bez tebe, koliko god to zvučalo otrcano. Jednoga dana i naše će djevojčice odrasti, otići od nas, živjeti svoje živote. Ostat ćemo ti i ja. Neka nam ti dani s njima traju što duže, neka su što duže malene, no kada do toga i dođe, ostajemo ti, ja i naša klupica ispod drveta, da ostarimo na njoj zagrljeni. Ti si polovica moje duše, pola svega mojega, moj život, moja RADOST. Upravo zato ti ovo i poklanjam, da te prati i uvijek podsjeti da si moj život, da mene nema bez tebe. Htjela sam ti pokloniti uspomenu, sebe, nas četiri i nadam se da ti se sviđa. Danas, sutra, zauvijek. Voli te tvoja žena. Sretna ti 5. godišnjica braka", dio je emotivne i iskrene poruke koju je Lana posvetila suprugu.

Naime, pjesma je izašla još u svibnju kada je par imao godišnjicu, no iako Lana nije namjeravala s ovom pjesmom nastaviti glazbenu karijeru, čini se da se predomislila pa je upravo sada odabrala trenutak za agresivniju promociju ove snažne i lijepe pjesme.