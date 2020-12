Lana Klingor Mihić u podužem statusu otkrila svoje dojmove o showu "Tvoje lice zvuči poznato" i po čemu će ga najviše pamtiti.

Pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić nije se uspjela plasirati u finale showa "Tvoje lice zvuči poznato", ali je u istom nastupila u revijalnom dijelu.

Povodom kraja showa i brojnih transformacija kroz koje su Lana i njezini kolege prošli, ona se na njihovo putovanje kroz 16 emisija osvrnula u podužem statusu na svom Instagramu.

"Tvoje lice zvuči poznato" trajalo je jako, jako dugo. Veselila sam se tom showu i svojevrsnom ponovnom življenju na pozornici. Veselila sam se pjevanju, maskama, transformacijama. Ne mogu, ali najiskrenije, ne mogu reći da sam 100% uživala u svakoj. Ponekad mi pjesma nije bila draga, ponekad mi je pjesma bila sve, ali maska me spustila na zemlju (iako već sam to naglasila, sektoru maske je najteže jer tu nema probe) no opet, bez obzira na to, ja sam ta koja je morala izaći ''van'' puna samopouzdanja kao da zaista izgledam kao izvođač kojeg imitiram. Nekad je bilo uspješno, nekad manje, nekad su ocjene bile do plafona (i to baš u onim izvedbama za koje sam čak i ja smatrala da nisu bile top), a nekad su bile skroz nisko čak i onda kad sam otpjevala nešto što ne može puno ljudi i to govorim bez imalo zadrške. Tada sam shvatila da moje ocjene nemaju veze s time kako sam nešto iznijela i kako sam otpjevala i u tom istom trenutku sam osvijestila sebe, što jesam, što imam i što sam u očima drugih. Iako se time ne zamaram. Ostala sam svoja, ponosna, sa smješkom na licu i dostojanstvena. Ovaj show me naučio da mogu i izvan svojih granica, da mogu podnijeti sve što mi se stavi na leđa i da mogu ono što je suđeno svima koji se odluče baviti showbussinesom - izaći na binu kao da se ništa nije dogodilo, samo minutu nakon što sam obrisala more suza sa lica. Jer to je bio naš zadatak - izaći na tu pozornicu da bismo zabavili gledatelje.

Da bismo se izložili hrpi ljudi koji se kriju iza svojih tipkovnica, spremni da svu svoju gorčinu ispolje u komentarima ispod naših izvedbi. Jel me bolilo? Ne. Osvjestilo me u nekoliko stvari: da je facebook kao društvena mreža izuzetno negativna i toksična, da više volim Instagram jer su tamo ljudi nekako pristojniji i zadovoljniji. Transformacija je bilo svakakvih i svima nam je bilo teško. Teško je dečkima biti žena, pogotovo nabildanih dečkima, onima s malo više kg itd… Motaju ih, skrivaju spolovila, nose štikle…. Teško je curama, kunem vam se, biti muško, pogotovo ako imate cice koje vam stežu i povijaju da jedva dišete, i ak imate 160 cm a glumite visoke mišićave zavodnike dubokog glasa. No, preživjeli smo. Imali smo predivnih momenata kojih ćemo se, vjerujem, svi rado sjećati i sigurno imamo uspomene za cijeli život. I za kraj, dvije najvažnije lekcije za mene:

1. U ratu, ljubavi i showbussinesu sve je dozvoljeno i sve je moguće. 2. Više volim bussines nego showbussines. Hvala svima vama koji ste nas bodrili lijepim riječima i suvislim konstruktivnim kritikama kroz sve emisije. Voli vas Lana", napisala je.

"Svi ste puno truda posvetili vašim izvedbama i iznenadili vještinom i čestitam na hrabrosti da se uključite u takav izazov", "Iskreno i razumljivo. Svaka čast za ovaj post i sve najbolje u businessu", "Ma svaka vam čast. AlI prije svega bitno da ste se vi zabavili", "Bravo Lana", "Ti si meni uvijek bila i ostala top i s tobom se uvijek, ali baš uvijek nasmijem jer si bolesno iskrena", "Ma najbolja", poručili su joj u komentarima.