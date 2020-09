View this post on Instagram

Večeras se nastavlja emitiranje @tlzphr ... Bilo je naporno, teško psihički i ponekad fizički, dizali smo se u 5, najčešće pjevali već u 06h, snimali po cijele dane i kad nam se pjevalo i plesalo i kad nije. Pucali smo po svim šavovima ali se kao ekipa nismo nikad “raspali” ni posvađali i na to sam najviše ponosna. Bilo je suza i to na izvoz, bilo je smijeha za dva života, uslijed ove nesretne epidemije bilo je i novih pravila i teških okolnosti “rada” na koje nismo navikli ali izgurali smo. I eto nas, od danas pa do Nove godine, svake nedjelje u 20:15h na @novatv_, da vas zabavimo, nerviramo, da nam sudite i ocjenjujete, da pomislite kako je bezveze ili odlično. I to je pravo svakog čovjeka, no ne zaboravite da smo svi mi utjelovljujući određeni lik proveli i po 8 sati sjedeći u stolici s ljepilom i protetikom na licu, gdje “tamna koža” ne znači “tamni puder” nego špricanje tamnom alkoholnom bojom dok dišete na slamku par sati, gdje par kg viška znači nošenje hrpetine spužve ispod kostima, gdje glumljenje suprotnog spola znači zavojem stegnute cice da jedva dišeš a kamoli pjevaš i plešeš ili (uopće neznam kako da ovo napišem) izvrnuti spolni organ da ne bi “stršio” kad muško glumi žensko Itd. Sve to da bi zabavili publiku i istovremeno se izložili kritici. Sve je to showbizz ali imajte na umu cijeli proces i sate i sate vježbanja određenog lika kad krenete “ocjenjivati” transformacije. Nama je bilo nezaboravno, za pamćenje, za prepričavanje unucima. Želim vam dobru zabavu uz program Nove TV i projekt Tvoje lice zvuči poznato. . xo Lana❤️ . Bow Down to all my colleagues @lujakelic @nedaparmac @marinaorsag @fabijanfr @marko_braic @sinisa.ruzic @mario.valentic 🙌🏼👏🏼