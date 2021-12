Lana Klingor i Nabilah Harron u ulogama modela savršeno nose komade iz nove kolekcije poznatog zagrebačkog butika.

Već tri desetljeća zagrebački butik Versage jedna je od omiljenih destinacija mnogih modnih entuzijastica, a pravu modnu poslasticu predstavlja zimska kolekcija 2021./2022., koju krase zanimljivi dezeni i krojevi, a cijelu priču zaokružuju upečatljivi modni detalji. Kao modne ambasadorice, među ostalima, pojavljuju se Lana Klingor i Nabilah Harron, a obje su savršeno dočarale stylish zimsku estetiku.



Središnje figure nove kolekcije svakako su kaputi i bunde, must have statement komadi za hladnije doba godine. Otmjene kapute s krznenim ovratnicima, raskošne bunde ili eklektičan zlatni kaput s bijelim krznom idealan su izbor za one malo modne odvažnije i hrabrije. Uvijek moderan karirani uzorak poslužio je kao inspiracija za elegantan kaput koji se veže u struku i time naglašava siluetu, ali i za odijelo koje sačinjavaju sako i hlače, klasičnu poslovnu kombinaciju koju svaka žena mora imati u svojem ormaru.

Ljubitelji zimskih modnih dodataka oduševit će se velikim izborom beretki, šubara, šešira ili rukavica, koji osim primarne pragmatične funkcije, zadovoljavaju i onu estetsku.

Predstojeći, blagdanski period donosi božićne domjenke i slavlja, a u kolekciji ćete s lakoćom pronaći svečane odjevne komade za takve prigode, poput spektakularnih haljina ili pak glamuroznih kombinezona u zagasitim crvenim i ljubičastim nijansama.

Ukoliko njegujete opušteniji, casual stil, Versage se pobrinuo i za to. Trenirke više nisu rezervirane samo za lješkarenje u četiri zida, već su postale svakodnevna odjeća u kojoj dolazimo i na posao, a tu se posebice ističe donji dio trenirke i sweatshirt u eklektičnoj narančastoj boji, što će pak sjajno izgledati upareno s oversized crnim prslukom – u stilu street style ikone s ulica Berlina.



Nova kolekcija namijenjena je svim pripadnicama ljepšeg spola, bez obzira na dob, a s lakoćom će se uklopiti u svačiji stil.