Lana Jurčević danas je objavila svoj prvi singl na engleskom s kojim se sprema pokoriti svjetske glazbene ljestvice, nakon što je domaće osvojila već davno.

"So Messed Up" prvi je međunarodni singl kojim je La Lana, hrvatskoj publici poznata kao vrlo uspješna glazbenica i poduzetnica Lana Jurčević, čiji prvi YouTube kanal ima više od 100 milijuna pregleda, spremna otvoriti novo poglavlje u svojoj karijeri i osvojiti svijet.

"Wow – ova pjesmaaaa, to sam ja. Prava ja. Vjerojatno je to stvar svake djevojke i žene: mijenjamo raspoloženje, jedan dan nam se nešto sviđa, drugi dan ne. Ponekad vodimo svoje unutrašnje bitke. 'So Messed Up' ne govori nužno o odnosu s drugima, već o ovome što govorim, ali na tako zabavan i duhovit način! Jedva sam dočekala da poslušate moj novi singl!" otkriva La Lana.

Vijest o novom singlu i videospotu stigla je nedugo nakon što je otkriveno da je Lana Jurčević prije 15 mjeseci potpisala ekskluzivni ugovor s diskografskom kućom Warner Music koja zastupa imena kao što su Ed Sheeran, Dua Lipa, David Guetta, Ava Max, Rita Ora, Coldplay i Madonna.

A nakon izlaska spota koji je dosad pregledalo nešto više od 25 tisuća ljudi, zaredali su se i razni komentari ispod njega te na društvenim mrežama koje jednom riječju možemo opisati kao "podijeljene".

"Pjesma je extra, spot prezanimljiv ... ali falit će mi Lanine pjesme na hrvatskom i ta njezina emocija i glas od kojeg se naježiš. Sretno Lana", "Svaka čast Lana samo naprijed! Pjesma je odlična", "Svjetska, a naša", "Napadamo svjetsku scenu", "Kako zvuči svjetski ovo, bravo Lana", "Novi hit u svijetu", samo su neki od pozitivnih komentara koji su se mogli dosad pročitati.

No, gdje ima pohvala, ima i hejtera. "Daleko od toga da je pjesma loša. Refren i ritam su dobri. Sveukupni dojam: zvuči k'o svaka druga pjesma danas, teško da će se probit visoko kada je slična mnogima. Imas mogućnost miksanja hrvatskih tradicionalnih zvukova s modernima poput ovog, to bi bilo zanimljivo", "Pjesma zvuči generično, ništa posebno, sve već viđeno. Više sreće s drugom pjesmom", "Ritam na početku me podsjeća na 'Sorry' od Biebera, ali sve u svemu cool", "Ne osjećam baš pjesmu, ali osjećam da je netko pokrao Dua Lipu"...

Bilo je i onih koji su koementirali kako je pjesma odlična, no da je spot mogao biti bolji...