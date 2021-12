Lana Jurčević progovorila je o tem poduzetništva i kako je pokrenula svoj kozmetički brend, a osvrnula se i na temu majčinstva.

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević na svom se profilu na Instagramu gdje ju trenutačno prati 441 tisuća ljudi, osvrnula na nekoliko stvari i pitanja koja ju u posljednje vrijeme najviše smetaju, a osvrnula se i na svoj kozmetički brend koji je pokrenula prije nekoliko godina.

"Često čujem pitanje: počela si raditi kozmetiku kad je počela korona? (Aludirajući na to kako jadna nemam posla s pjevanjem jer je sve onemogućeno pa da si smislim drugi izvor prihoda pošto-poto). Znam da ih odgovor da je ideja nastala puuuno prije korone ne bi učinio sretnima. Skužila sam da ljudi misle kako kad netko radi više stvari nije zato jer žele i jer ih vesele druge stvari i imaju različite interese, nego zato što moraju. Skužila sam i da jako puno ljudi nema strast prema tome sto rade i čim se bave. Plizzzz pa to je pola našeg života. Plizzz nemojte sjediti negdje gdje ne želite. Ja vam ne mogu pričati o tome kako je imati djecu, kako im mijenjati pelene i odgajati ih. Ali mogu o ovome jer sam u tome 100/100. Da se razumijemo, stresiram se non stop, ali lakše je kad se stresiraš oko nečeg i nekog koga voliš nego kad ne voliš.

Brend je počeo kao ideja prije 7 godina, a stvari su se posložile za kozmetiku tek prije nekih 3 i pol godine u trenutku kad sam nastupala non stop i kad sam imala najviše obaveza i posla. Nisam ništa ‘morala’. Htjela sam samo jedan proizvod, ne firmu s 10 ljudi. Jer mi nije palo napamet da će to voditi k tome. Bila sam skeptična i puna strahova i nisam mislila da to što me ljudi znaju, da je garancija da će nešto uspjeti. Koliko god mnogi mislili da je tako. Ali sam uvijek bila entuzijastična i puna ideja, želje i strasti. A zašto skeptična? Jer realno, tada nije bila praksa baš da pjevačice ili javne osobe imaju svoje brendove, proizvodnje, pogone. Išla sam u totalno nepoznato, uložila sve što sam imala. A jedino poznato mi je bilo da sam oduvijek imala ljubav prema skincareu i znala što i kako želim od svakog proizvoda. Zadnja 4 dana sam od jutra do mraka po skladištima. Pakiram. Uživam. Sretna sam. I onda još kad vidim kad kamion dođe po narudžbe. Uživam vidjeti koliko su sve te bočice postale dio života tolike količine ljudi Hvala vam!", napisala je Lana u podužem statusu.

Lana je na glazbenoj sceni pristuna još od davne 2003. godine, svoj privatni život uspješno krije od javnosti, ali poznato je i da je već više od četiri godine u sretnoj vezi s Filipom Kratofilom koji ne voli medijsku pozornost, pa ga pokazuje u rijetkim prilikama.

